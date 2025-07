Un hombre se encara con Mazón y le deja claro lo que piensa de su actuación en la DANA: "Lo habéis hecho mal"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha visitado este lunes Alaquàs, donde un trabajador le he increpado por su actuación el día de la DANA. "Lo habéis hecho mal, os habéis equivocado", le ha dejado claro el hombre ante los medios de comunicación.

En un momento de la conversación, le ha recordado al presidente valenciano que ha "muerto mucha gente, mucho valenciano" y también que en la Universidad de Valencia sí que se suspendieron las clases y "los profesores no fueron". Además, ha asegurado que su hija esta viva porque no fue a trabajar a la librería que se llevó el agua en Paiporta.

"No estabas en tu sitio, desapareciste en un momento", le ha seguido reprochando el trabajador, quien ha criticado la “falta de previsión” y la “dejadez” de la Generalitat en la gestión de la emergencia. Además, le recordó que la primera reunión del Cecopi no tuvo lugar hasta las 17:30, mucho después de que el alcalde de Alaquàs decidiera cerrar todo a primera hora para proteger a la ciudadanía.

Ante esto, Mazón ha reaccionado defendiéndose y esquivando la conversación. "Yo creo que no. Cuando quieras te lo explico. Si me dejas tu teléfono, un día te llamo y te lo explico", le ha ofrecido, algo que ha negado el hombre.

"Os habéis equivocado y lo habéis hecho mal", ha insistido. Y ha agregado: "Y te digo una cosa, te va a corroer toda la vida". "A mí no me lo vas a reconocer, eres político, no vas a decir nunca la verdad. Pero a ver si lo tienes ahí en el corazón toda la vida. Todo el sufrimiento que la gente ha vivido", ha afirmado en la tensa conversación.