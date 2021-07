El Consejo de Ministros aprueba un techo de gasto histórico de 196.142 millones

Todas las cartas habían sido puestas previamente sobre la mesa del Consejo de Ministros, pero quedaba un as en la manga. Este martes, el Gobierno ha aprobado un techo de gasto no financiero que no sólo le permitirá dar el paso de cara a los futuros presupuestos. También marcará un nuevo récord hasta alcanzar los 196.142 millones en 2022.

Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien también ha adelantado que la previsión de déficit público será del 5% del Producto Interior Bruto (PIB). De esta forma, el techo de gasto que ha recibido luz verde será ligeramente superior al vigente este año, situado en los 196.097 millones.

No ha sido la única noticia económica de relevancia en un Consejo de Ministros que ha contado con la presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño. La también ministra de Asuntos Económicos ha explicado que la previsiones de crecimiento del PIB se mantienen. Desde el Ejecutivo han apuntado que este incremento será del 6,5% para este año y del 7% para 2022, eso sí, pendiente de una revisión al alza de la contribución del sector exterior.