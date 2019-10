Telecinco tendrá que dejar de emitir 'Pasapalabra'

Telecinco deberá dejar de emitir Pasapalabra después de que el Tribunal Supremo haya desestimado el último recurso de Mediaset contra una sentencia de la productora británica ITV Global Entertainment, propietaria del formato, que ordenaba dejar de emitir el concurso inmediatamente.

El Tribunal Supremo, según la sentencia notificada este martes, ratifica así el fallo del Juzgado de lo Mercantil de febrero de 2014, que condenaba a Telecinco a “cesar inmediatamente, quedando además prohibida de reanudar en el futuro, la emisión, edición, producción, reproducción, comunicación pública, distribución, transformación y toda y cualquier otra forma de explotación, por sí o a través de terceros, del programa Pasapalabra”.

“A cesar inmediatamente, quedando además prohibida de reanudar en el futuro, la emisión, edición, producción, reproducción, comunicación pública, distribución, transformación y toda y cualquier otra forma (sic) explotación, por sí o a través de terceros, del programa Pasapalabra, así como de cualquier otro programa de televisión que tenga un formato idéntico o similar al del programa Pasapalabra o que tenga la denominación Pasapalabra”, se puede leer en el fallo del Tribunal Supremo.

El alto tribunal ha condenado a pagar a ITV —empresa británica— la cantidad de 5,4 millones de euros en relación al contrato Pasapalabra Heads of Agreement, 7,95 millones por el contrato Library Minimum Commitment Heads of Agreement y 1,5 millones en relación al contrato Format Production Heads of Agreement.