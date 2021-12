¿Tendremos todos pensiones?

Una ley que ha salido adelante con 176 votos a favor, 148 votos en contra y abstenciones, por lo que pasa al Senado para continuar su tramitación para que dicha reforma entre vigor el próximo 1 de enero, pero ¿es suficiente para garantizar que las generaciones venideras puedan disfrutar ya no solo de una pensión digna si no de tan siquiera una pensión?

No es una verdad absoluta aunque todo indica que, a tenor de los datos, las próximas generaciones en cobrar una pensión no correrán la misma suerte que los actuales receptores de prestaciones contributivas de la Seguridad Social. O, lo que es lo mismo, las pensiones tal y como las conocemos actualmente tienen los días contados y todo ello si no se realiza un cambio significativo en el sistema que garantice que en un futuro todo el mundo pueda tener una jubilación digna.

Además, la precariedad de los puestos de trabajo y “que muchos jóvenes no tengan empleos dignos, no ayudan al sistema de pensiones. La crisis económica del año 2008 aceleró la posible insostenibilidad del sistema de las pensiones”, explica Mª Alba Sugrañes, responsable del área laboral de Sugrañes & Rodríguez Abogados. “El sistema de pensiones en España tal y como está regulado no es viable a largo plazo. No obstante, si se adapta a los cambios demográficos, económicos y sociales que experimenta la sociedad española puede llegar a serlo”, añade.

Austria e Irlanda, espejos donde deberíamos mirarnos

Según los expertos y pese a la situación actual del sistema, el campo de mejora en España es amplio, aunque se deben realizan con carácter urgente reformas estructurales en el mercado de trabajo, los mercados de bienes y servicios, “e incluso en la formación trabajadores para poder revertir la situación. Los nacidos desde finales de 1950 a mediados de 1970, generación del baby boom, van a sufrir un pequeño ajuste en su pensión mediante un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. A partir de ahí, si no existen cambios estructurales importantes, la generación de los millenials lo tendrán complicado para acceder al sistema de las pensiones, tal y como lo conocemos hoy en día”, comenta Sugrañes.

Pero, ¿en qué difiere nuestro sistema de pensiones de otros países comunitarios que no se plantean éste como un problema de primer orden a tener en cuenta? El sistema español es de los más generosos de Europa, “tiene algunas características buenas, pero esta generosidad con los cambios demográficos que estamos sufriendo, conlleva grandes riesgos o deficiencias importantes que deben ser abordadas con carácter urgente”. En otros países europeos, como por ejemplo Suecia, Holanda o Reino Unido tienen diferentes modelos que combinan pensiones públicas con semiprivadas y privadas.

En Austria tienen la conocida como “mochila austriaca”, que consiste en un fondo de capitalización individual que se nutre de las aportaciones de los empresarios de una parte del salario bruto anual de cada trabajador. “El sistema de pensiones en Islandia sería uno de los mejores sistemas europeos ya que el país ofrece una pensión estatal con contribuciones obligatorias tanto de empleados como de empleadores, y contribuciones opcionales a productos de pensiones aprobados por el Estado. Su sistema tiene una alta tasa de contribución”.