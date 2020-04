Tenso encuentro entre Marta López y Alfonso Merlos en 'Sálvame'

Sálvame ha conseguido una de las imágenes del momento: el encuentro entre Marta López y Alfonso Merlos después de la polémica más comentada de la semana.

Jorge Javier Vázquez y Marta López han acudido al plató de Todo es mentira, donde estaba trabajando Merlos, y han intentado hablar con él.

“Durante algún tiempo he mantenido una relación muy bonita con Marta, a la que he tratado de proteger, cuidar y ayudar. Luego ella ha entendido que yo no había hecho las cosas bien y si ella siente eso y cree que le debe unas disculpas, a mí no me duele prendas en dárselas. Yo no quería hacerle daño, pero tiene mis disculpas así lo considera”, ha dicho Alfonso Merlos esta mañana en El Programa de AR.

“Solo quiero hacerte una pregunta. Escucha, que no es nada raro. Solo quiero saber si cuando me has pedido disculpas esta mañana me las has pedido porque he podido imaginarme que me has ofendido o porque realmente me has ofendido”, ha querido saber Marta López.