El doble reto de ser mujer y científica en España

“Esto no va de dar dinero en sí, sino apostar por programas de investigación como se hace en Europa, porque en España si no recibes dinero europeo es muy difícil investigar. Y hay que quitar barreras burocráticas y darle más reconocimiento al autor. Nos queda mucho por hacer para igualarnos con Europa”, sostiene.

Presume orgullosa, pero no de su hoja de servicios, sino del prestigio que tiene la ciencia nacional. “Tenemos hasta 50 centros y unidades con acreditación de excelencia de que son de los mejores del mundo en su especialidad”, entre ellos el suyo. Coincide con su colega y no lo pinta todo tan bonito, porque más allá del talento y de la experiencia, asume las necesidades: apostar de verdad por la ciencia y reducir las trabas administrativas:

Pero, como remarca, invertir más no es solo dar más dinero, sino saber encauzarlo. Va más allá a la hora de plantear retos inmediatos para el sector. “La necesaria permeabilidad entre los dos mundos, el académico y el mercado para favorecer la transferencia, y la necesidad de una inversión competitiva en las fases de creación y crecimiento de las startups son retos a resolver en el menor plazo posible si no queremos perder el tren del progreso”. Ve pasos adelante con las últimas iniciativas, entre las que cita la actualización de la Ley de la Ciencia y la ley de startups , que al menos “buscan solución a algunas de las cuestiones, pero aún necesitamos un cambio de conciencia”.

“La pandemia ha sido un buen ejemplo para poner de manifiesto la falta de recursos y apoyo. No puede ser que llegue el coronavirus y nos echemos las manos a la cabeza porque no tenemos recursos y que hablemos del cambio climático y nos echemos las manos a la cabeza porque tampoco hay recursos”, apunta mirando directamente a los gobernantes. “Nosotros podemos quejarnos, reclamar, pedir... pero el dinero lo manejan ellos, aunque es un dinero de todos”, continúa, con un punto de disgusto en su voz.

Desde lo alto de uno de los organismos punteros de la ciencia nacional, la doctora Blasco no es ajena al techo de cristal que “se ha empezado a romper pero existe”. Sobre todo, lamenta, en los puestos directivos. “Entre los que tienen el poder para decidir aún no hay un 50%. Lo estamos cambiando, pero es cierto que ocurre en todo el mundo”. Para ello, defiende la necesidad de una palabra clave, la ‘conciliación’, facilitar los recursos para que las mujeres no tengan que elegir entre trabajo o familia. ”¿Si es viable dar un paso adelante en los próximos años? Yo creo que sí, pero desde luego si no se hace nada no se va a conseguir nunca”.

Recuerda que sí noto “cierto freno” cuando se vio en puestos de responsabilidad en grandes corporaciones en las que trabajó hace años. “La única mujer era yo y eso me obligaba a tener que destacar más que un hombre”. Ahora, en su faceta de emprendedora la discriminación ha desaparecido: “Me siento libre, soy independiente y no dependo del juicio de compañeros”. De su experiencia nace una petición que, más que a la ciencia, va a la sociedad: “Que se nos mire con ojos de profesionales y no con ojos de ser mujeres, que parece que cuesta juzgarnos solo por nuestros méritos”.

Por su experiencia, ella no ha experimentado el temido ‘techo de cristal’, pero asume que “es algo que existe y de lo que se habla”. “Yo he podido ascender en mi empresa hasta los puestos de dirección, pero otras compañeras en otras compañías no pueden decir lo mismo”.

Preguntada por el papel de las investigadoras se felicita por el evidente avance de los últimos años. No es suficiente, matiza de inmediato: “Aún somos menos del 30% de los investigadores del mundo, esto no es solo de España. Queda mucho trabajo por hacer”. ¿Por ejemplo? Responde rauda: “Fomentar la visibilidad y los logros de mujeres, mostrar ejemplos de mujeres inspiradoras en las noticias, en los colegios... Son buenas plataformas para el presente y el futuro”.

Khouja abre otra lata, la de la maternidad: “Muchas mujeres en el momento de su cumbre profesional, 32-38 años, se dedican a ser madres, pero para mí, con este ritmo de trabajo, ahora mismo sería imposible. Hacer ambas cosas tiene un mérito tan grande... y no se reconoce”.

Confiesa que la maternidad podría suponer un freno para una emprendedora como ella: “Dudo mucho de que mis inversores hubieran invertido tanto de saber que yo fuera a ser madre en cuatro años, por ejemplo. No es una pregunta que me hiciera nadie, pero por que me conocen y saben que hoy no lo busco. En el fondo de mi corazón me haría feliz ser madre y pero ahora mismo no puedo”.

Desde una perspectiva diferente de la innovación, habla de la ‘aventura’ de emprender en España. “Monté mi empresa en pleno confinamiento, a mi vuelta de EEUU. Tenía el conocimiento y la energía, pero no los recursos. Una idea y un proyecto así hubiera captado medio millón de dólares en EEUU el primer año. Aquí no tenemos ni los recursos ni las plataformas de apoyo, no solo de dinero, porque el apoyo emocional, el tutelaje para saber cómo actuar son igual de necesarios. Generar ese espacio de acompañamiento que dote de recursos formativos, un paso básico para muchos emprendedores que no saben cómo empezar más allá de su idea”, explica, citando como referencia a seguir Barcelona Activa, una agencia de orientación profesional.

Cuatro profesionales, cuatro testimonios, que son el de millares de mujeres entre laboratorios, despachos o las paredes de su domicilio. La ciencia española avanza y lo hace, cada día más, en clave femenina.