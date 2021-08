¿Tienen sentimientos los animales...?

Aleksandr Pobeda via Getty Images

Como observador del comportamiento animal he visto muchas veces cómo un perro defendía a su amo de algún peligro, arriesgando para ello su propia vida. Hay quienes creen que esta respuesta es solo producto de una emoción, una reacción instintiva que le lleva a proteger a su dueño . Los partidarios de tales afirmaciones creen que el perro, a través de la domesticación, lleva grabado a fuego la defensa y el cuidado de su amo hasta las últimas consecuencias.

Pero entonces, si no tienen sentimientos, ¿cómo hacen para educar a sus hijos para la vida?

Todos los animales educan a sus crías para la vida y la supervivencia, les transmiten cómo han de comportarse, por ejemplo, ante un humano, en cuál de ellos confiar y en cuál no, qué hacer si una persona desea hacerles daño, cómo y dónde esconderse, etc.

En relación a esta cuestión también tengo una anécdota, una de tantas, porque a lo largo de mi vida he podido ser testigo, como digo, de infinidad de ellas.

En cierta ocasión, mientras entraba en una colonia de gatos cargado con comida y agua, unos cachorros que no paraban de jugar pasaron entre mis piernas y estuvieron a punto de hacerme perder el equilibrio y caer. La madre, que caminaba también a mi lado, les dio un grito suave y a continuación les propinó un golpe a cada uno con su pata delantera en la cabeza, un golpe flojo, no muy fuerte, pero capaz de transmitir la autoridad de una madre —una manera frecuente de educarlos—. A partir de ese momento, a pesar de que siempre me acompañaban cuando les llevaba la comida a la colonia, jamás volvieron a juguetear con mis piernas.