Todos los tipos de pene que hay y las mejores posturas sexuales para cada uno

Andrii Zastrozhnov via Getty Images/iStockphoto

No hay dos personas iguales ni, aunque lo pueda parecer, tampoco dos penes idénticos. A pesar de que la sociedad ha establecido que únicamente hay un tipo de pene perfecto, lo cierto es que cada uno es un mundo y, para algunos hombres que el suyo no entre dentro de los cánones normativos les genera incluso problemas psicológicos.

La psicóloga y sexóloga Ruth González recalca que las medias de longitud y grosor no son representativas. “Son precisamente eso, medias. Por lo que habrá quienes lo tengan más grande o más pequeño. También están los penes más pequeños en reposo pero que crecen más en erección (pene de sangre) y los que son más grandes en reposo y crecen menos en erección (pene de carne). Pero no hay un modelo estándar universal”, explica.

Pene lápiz

Pene plátano

En cuanto al coito, González señala que, como sucede con otros tipos de pene, “al ser la punta estrecha tiene la ventaja de favorecer la penetración ya que facilita la dilatación tanto vaginal como anal”. “Todas las posturas son buenas, al ser el tronco más grueso favorece la estimulación de los dos primeros tercios de la vagina (que es la zona más sensible) y permite penetraciones profundas al ensancharse en la base”, apunta, aunque señala si es demasiado ancho, en algunos casos, hay que ayudarse con lubricante.

Pene seta o champiñón

Las posturas ideales para este tipo de pene, según González, serían aquellas en las que no se profundice mucho. “Pueden ser ‘el misionero’ o ‘la cuchara’. Además con estas posturas se consigue mayor fricción en caso de que el cuerpo del pene sea muy estrecho”, apunta.

Pene cono

Pene curvo

Qué hacer si es “demasiado grande”

“Si la pareja es mujer, esta debe estar relajada y excitada para que la vagina lubrique y dilate por lo que es importante alargar las prácticas anteriores a la penetración”, explica González. En el caso de que el problema no sea el grosor si no la longitud, la sexóloga señala que también puede haber molestias.

“Si el pene es muy largo puede llegar al fondo de la vagina tocando el cuello del útero y esto causarnos molestias. Se pueden hacer posturas en las que la penetración no sea muy profunda y la mujer tenga el control: ‘el misionero con los muslos apretados’, ‘la cuchara’, ‘la cuchara invertida’, ‘la vaquera’, ’el sometido”, detalla.

La aceptación y el adiós al falocentrismo

“Hay que aprender que los genitales (y sobre todo el pene) no son el centro de la relación sexual, que no vas a ser más o menos hombre por cómo sea tu pene y que el coito es una práctica más pero no tiene porque ser la principal”, explica González.