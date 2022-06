La OTAN llena los hoteles... pero complica el día a día: así afectará la Cumbre a Madrid

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Movilidad en transporte público

La parte buena: la ocupación

No obstante, los directores y trabajadores de los principales hoteles de la capital guardan una confidencialidad absoluta sobre la ocupación, las reservas o el funcionamiento interno en esos días, porque cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede alterar los altísimos protocolos de seguridad que tendrá Madrid durante la cumbre de los días 29 y 30 de junio.

Para los empresarios del sector, la Cumbre de la OTAN contribuirá en buena medida a ocupar parte de los hoteles más representativos de la capital, pero han destacado en una nota de prensa que la totalidad de las plazas no estarán reservadas para los asistentes a la cita y advierten de que las previsiones más optimistas en torno a la cumbre no deberían frenar el número de reservas de otros viajeros que quieran llegar a Madrid por otros motivos.

“Estos acontecimientos tienen una gran repercusión para la proyección de la ciudad. No obstante, esta gran resonancia conlleva a que muchos turistas no visiten Madrid por miedo a no encontrar plazas hoteleras”, ha dicho la vicepresidenta de AEHM en este sentido.