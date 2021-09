Uma Thurman desvela que abortó siendo adolescente: "Nadie llega a esa camilla a propósito"

Se lo contó a sus padres; su madre estaba gravemente enferma y fue la primera ocasión en la que habló de sexo con su padre. “Me preguntaron sobre el estado de mi relación, que no era viable, y me advirtieron de lo difícil que sería criar a mi bebé por mi cuenta siendo adolescente. Mi fantasía infantil de la maternidad se corrigió profundamente mientras sopesaba las respuestas a sus preguntas”, recuerda.

“Decidimos como familia que no podía seguir adelante con el embarazo y acordamos que la interrupción era la elección correcta. No obstante, mi corazón estaba roto”, confiesa.

Según la actriz, aunque ahora tiene tres hijos de los que está muy orgullosa y ha logrado una gran carrera profesional, ese aborto le sigue causando tristeza hoy en día: “No me arrepiento del camino que he seguido. Aplaudo y apoyo a las mujeres que tomen decisiones diferentes. Mi aborto de adolescente fue la decisión más dura de mi vida, que me ha causado angustia y me entristece incluso ahora [...] Elegir no continuar con ese embarazo me permitió crecer y convertirme en la madre que quería y necesitaba ser”.