Un año del incendio de Notre Dame: cómo está ahora la catedral

La tarde de 15 de abril de 2019 París enmudeció. La Catedral de Notre Dame , uno de los grandes símbolos de la arquitectura gótica y el monumento más visitado del mundo, se convertía pasto de las llamas en un incendio que puso toda su estructura en peligro. Un año después, el templo resiste pero esta lejos de recuperar su esplendor. Toda la zona permanece acordonada, no se puede acceder a la plaza de la catedral y el templo está rodeado de grúas y tapado por nuevas estructuras y lonas para protegerlo.

¿Cómo está actualmente Notre Dame?

Desde que se sofocó el incendio los alrededores de la catedral permanecen acordonados. El andamio donde se iniciaron las llamas y acabó con el techo de la catedral todavía no se ha retirado y se han colocado varias estructuras de madera para reforzar los arbotantes y no comprometer la estructura del templo. También se han instalado varias lonas para proteger el interior del templo como se puede ver en las imágenes de la vida de pues y todavía quedan parte de los escombros por recoger.

¿Se sabe la causa del incendio?

Todavía no está clara. Las fuentes de la investigación apuntan a que el fuego en la zona de las obras de restauración que se estaban llevando a cabo pudo haberse provocado por dos motivos: una avería eléctrica en el ascensor o una colilla mal apagada. No se sabrá con claridad hasta que no se retire los restos del andamio que estaba instalado cuando se incendió el techo de Notre Dame.