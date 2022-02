Un gran paso: Carla Simón

Stephane Cardinale - Corbis via Corbis via Getty Images

Stephane Cardinale - Corbis via Corbis via Getty Images

Me acomodo en mi asiento porque llega otro galardón importante, el Premio del Jurado. Pienso que esta es nuestra ocasión, que es difícil aspirar a más, aunque me resisto a admitir que no podemos (así, en plural), alcanzar el cénit de la gala. Respiro. Hong Sang-soo, otro de los favoritos, es nombrado en alto y, con su ascenso, pienso que tal vez eso es todo, que quizá es cierto que España is different y que estar en la terna de posibles ya es un triunfo.