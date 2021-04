Un prestigioso científico destroza a Miguel Bosé y a Jordi Évole: "Ha hecho una mierda"

José Alcamí, virólogo del Instituto de Salud Carlos III, ha respondido de una forma durísima a todas las declaraciones que Miguel Bosé ha hecho este domingo en Lo de Évole, donde se ha mostrado muy orgulloso de ser negacionista.

Pese a que el artista ha afirmado que posee mucha información sobre el coronavirus, se ha negado de pleno a hablar con un científico argumentando que él no es un profesional del asunto.

“Eso se llama cobardía, no mantener tus opiniones frente a alguien que te las puede rebatir”, ha asegurado en el canal de Twitch de Maldita Ciencia Alcamí, a quien el resto de la entrevista le ha parecido “un delirio”.

“No es negacionismo, es un delirio, no es el negacionaismo que me preocupa, me preocupa que tenga tres millones de seguidores”, ha asegurado el científico, que ha denunciado que lo siente por Évole pero “ha hecho una mierda”.

“Me he quedado muy chocado, nos ha llamado nazis... está despreciando el dolor, la muerte, el esfuerzo de la ciencia, los médicos... me siento muy conmovido por toda esta entrevista”, ha lamentado antes de denunciar que estas entrevistas “no salen gratis” porque habrá gente que se haya angustiado y dudado tras oírlo.

Durante la entrevista con Jordi Évole, Bosé se ha negado a hablar con el epidemiólogo Quique Bassat y le ha afeado al periodista la idea.

“No, vamos a ver, hemos dicho que no íbamos a hacer nada científico. Jordi, esto es feo lo que estas haciendo”, ha asegurado el cantante. “Si porque yo no soy un profesional. Yo hablo con ciudadanía, no puedo hablar con ningún científico porque no tengo los conocimientos suficientes”, ha explicado Bosé, que ha subrayado que él si podría hablar, por ejemplo, de toros o de música.

Y todo ello a pesar de que, minutos antes, Bosé había asegurado estar más informado que nadie sobre el virus.

“Tengo acceso a todos los millones de documentos que puede tener cualquier ciudadano para darse cuenta de la gran estafa y de lo que esto va a traerles, van a caer todos, uno detrás de otros: médicos, políticos y farmacéuticos”, ha asegurad Bosé.