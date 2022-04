Una empresa investigada por estafa organiza un evento sobre criptomonedas para jóvenes en Badalona

Capuski via Getty Images

El Club Joventut de Badalona, por su parte, alegó que no podía cancelar el evento, ya que “se limitaba a alquilar el recinto en las condiciones pactadas con el promotor”.

“Nadie me ha pedido que deje de ver a nadie ni que tenga que separarme de los padres, todo lo contrario, he mejorado mi relación con mucha gente, pero sí que es cierto que esto no es rápido y fácil y requiere un tiempo y un esfuerzo de dedicación”, ha declarado a TV3 uno de los jóvenes participantes.