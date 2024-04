Manos Limpias admite que su denuncia contra la esposa de Sánchez puede basarse en noticias falsas

El líder del pseudosindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, ha admitido este jueves a través de un comunicado que su denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría basarse en noticias falsas. "Será ahora el Juez Instructor quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no. Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad, pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir". ha señalado.

Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción tras una denuncia presentada por Manos Limpias que se basa, principalmente, en ocho noticias publicadas en los últimos meses. Una de ellas, de The Objective, es un 'bulo' en el que se acusa a la mujer del presidente de recibir una subvención, cuando en realidad la beneficiada fue una empresaria de Cantabria que se llama igual.

Bernard asegura en el comunicado que su sindicato presentó la denuncia "tras observar que la Fiscalía no actuaba de oficio, pese a que las referidas noticias llevaban semanas publicándose". "Hemos ejercido con ello un derecho y un deber ciudadano. No ha habido en el actuar de Manos Limpias el más mínimo acto falsario, pues como bien han dicho quienes nos han criticado, basé la denuncia que se presentó en dichas informaciones periodísticas, y solo en las mismas", ha añadido.

Una ristra de denuncias archivadas

El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias es un "sindicato" fundado en 1995 que ha interpuesto todo tipo de denuncias ante lo que considerara corrupciones políticas o económicas con lesión para el interés general. La inmensa mayoría de ellas, desestimadas o archivadas.

Recientemente el Tribunal Supremo absolvió a Bernad y al líder de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, que habían sido condenados a 8 y 4 años de prisión, respectivamente, por la Audiencia Nacional por extorsiones a entidades bancarias a cambio de evitarles acciones judiciales o campañas de descrédito.

El Supremo anuló la sentencia de la Audiencia Nacional en una causa en la que, aunque fueron condenados por extorsionar a bancos, no quedó probado que ejercieran esa presión para retirar la acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos, dado que fue Manos Limpias quien acusó para sentarla en el banquillo.