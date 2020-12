UPYD, descanse en paz

Hace unas pocas semanas una jueza certificó la extinción de UPYD, tras trece años de vida y calvarios, aciertos y errores, éxitos y fracasos. Como la vida de cualquiera de nosotros, supongo, poco más o menos. A pesar de que ha sido ahora cuando se ha certificado su deceso, yo ubicaría su muerte como partido político con capacidad de influencia hace aproximadamente un lustro, cuando en aquellas elecciones de diciembre de 2015 nos quedamos fuera del Congreso de los Diputados; nos presentamos con Andrés Herzog como candidato a la Presidencia del Gobierno de España, dado que Rosa Díez, habiendo visto lo que se nos venía encima, había decidido dar un paso atrás apenas unos meses antes, tras un año de malos presagios, conflictos internos, ataques por parte de los principales medios y fracasos electorales. En aquellos comicios irrumpieron con fuerza Podemos (con 69 diputados) y Ciudadanos (con 40)… mientras que nosotros nos quedábamos fuera del Congreso. La muerte se certificó entonces, pero fue antes, a lo largo de 2014, cuando realmente fuimos triturados víctimas de un cúmulo de circunstancias, internas y externas; apareció Podemos como abanderado de la regeneración democrática, la nueva política y los nuevos tiempos, y Ciudadanos comenzaba a pisarnos los talones, ambos con un enorme apoyo mediático. Y fuimos engullidos sin compasión de ningún tipo: los electores no valoraron nuestros muchos aciertos sino que castigaron nuestros graves errores y nuestros enfrentamientos internos. En las elecciones europeas de mayo de 2014 hicimos como que no pasaba nada, pero fue el inicio del fin de nuestro proyecto.

2016 (tras las elecciones de diciembre de 2015 que nos dejaron fuera del Congreso de los Diputados), etapa en la que ejercí las responsabilidades de portavoz nacional y fui candidato a la Presidencia del Gobierno de España (junio de ese año), fue un quiero y no puedo, una lucha sin armas contra todo tipo de obstáculos y contra los elementos, un intento (meritorio pero imposible) de recuperar una marca que estaba definitivamente amortizada y vista como desaparecida por la mayoría de los electores. Incluso Rosa Díez y Carlos Martínez Gorriarán se dieron de baja el mismo día y pidieron públicamente cerrar el partido. Lo intentamos con todas nuestras fuerzas porque queríamos corregir los errores cometidos y porque sentíamos que seguíamos siendo necesarios… pero fue imposible.

En enero de 2017 dejé la portavocía de UPYD para transitar por caminos nuevos que hicieran posible la reconfiguración del proyecto desde fuera y el agrupamiento de una izquierda universalista y progresista, pero esta idea, en la que sigo embarcado, sigue pendiente de tomar definitivamente forma y fuerza; de momento no ha sido posible, pero al menos he tenido la suerte de acumular un buen número de cicatrices producto de decenas de experiencias que he vivido durante todo este tiempo y acumulado en mi mochila. Que me quiten lo bailado.