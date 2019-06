Víctimas de ETA no irán al homenaje en el Congreso por Otegi: "¿Se imaginan entrevistar a los de Bataclan?”

“Es un hombre que nunca ha condenado tajantemente a ETA, siempre tiene un pero. ¿Un hombre de paz? Si es que en España no ha habido ninguna guerra. Mi hermano no iba a la guerra, iba a tomar una cerveza. Otegi está inhabilitado por la justicia para ejercer cargo público. ¿Qué hace en el televisión?”, se ha preguntado Jiménez-Becerril, quien ha expresado como periodista que “el periodismo tiene un límite”.

“Con dinero público no hay que llevar a esta persona a la televisión”, ha argumentado, antes de pedir que se ponga en cuarentena a partidos como Bildu, que se legalizó en una votación muy ajustada: “La sociedad española no está todavía preparada para esto, porque es muy reciente. Aquí no ha habido una guerra, no ha habido bandos”, ha defendido.

Así mismo, Jiménez-Becerril ha calificado de “falso” el gesto que anunció Otegi —durante la entrevista en TVE— de que su formación política participará este jueves en el minuto de silencio que se guardará en el Congreso por las víctimas del terrorismo: “Lo que tiene que hacer es pedir perdón y luego ya veremos nosotros si les perdonamos, pero que no nos impongan una normalidad que no existe”, ha manifestado.

En acto anual en el Congreso en homenaje a las víctimas va a tener este año algunas ausencias de asociaciones que no asistirán, precisamente, en protesta por la entrevista de la cadena pública al líder de Bildu y por la presencia en la Cámara Baja de partidos que “no repudian a ETA”.

A las 12.00 horas se abrirá el acto en el hemiciclo, aunque antes la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, recibirá en el Salón de Pasos Perdidos a las asociaciones de víctimas.

Pero no podrá saludar ni a la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ni al máximo responsables de Dignidad y Justicia (DyJ), Daniel Portero, porque ya anunciaron este miércoles que no irían.

En el caso de Covite, no acudirá “por dignidad y coherencia” y en protesta por “la presencia de los herederos políticos de ETA” en el Congreso, en alusión a Bildu.

Mientras, DyJ llamó también ayer a boicotear el acto al conocer que TVE entrevistaba a Otegi.

“Avergüenza como se quiere blanquear a un terrorista que está cumpliendo actualmente condena (está inhabilitado hasta el 28 de febrero de 2021) con el dinero de todos los españoles, aquellos a los que intentó y consiguió asesinar su banda terrorista”, subrayó en un comunicado.

Tampoco está asegurada la presencia de todos los grupos parlamentarios en un acto que homenajea a las víctimas desde que en 2010 se aprobara una declaración institucional para instaurar el 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo en memoria de Begoña Urroz, asesinada con 22 meses en 1960 por una bomba colocada en la estación de ferrocarril de Amara (Guipúzcoa).

Precisamente, un estudio hecho público estos días por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo documenta que la niña murió en una acción del DRIL y no de ETA.

Batet abrirá el acto y después dará la palabra a Marimar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y diputada, quien se dirigirá a los invitados y a los parlamentarios desde la tribuna de oradores.

La presidenta del Congreso intervendrá a continuación e invitará a los asistentes a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo.

Los parlamentarios, autoridades e invitados escucharán también en el hemiciclo dos piezas musicales: el Segundo movimiento de la sonata de Giovanni Baptista Pescetti para arpa, interpretada por Gloria del Pino, y Lascia chio pianga, aria de Rinaldo de Haendel, cantada por el tenor Mario Millán Rodríguez-Sadia.