“Yo estaba durmiendo y ya cuando me desperté estaba a mi lado. Me había bajado los pantalones y las bragas y me estaba tocando”, relata la víctima. “Me quedé bloqueada. No supe cómo reaccionar y cuando pude moverme me fui al baño. Como mi madre trabajaba, sucedía cada día”, explica.

El hombre obligaba a la menor a mantener relaciones sexuales “utilizando la fuerza” y le decía que si lo contaba “la trataría mal y la humillaría en público”.

La madre dice que “quiere creer” que su hija dice la verdad, pero considera que su exmarido es un padre “excelente”.

La menor se quedó incluso embarazada a los 14 años y el procesado la trasladó a una clínica de Tarragona para interrumpir el embarazo.

“No soportaba vivir con él: tenerlo que ver cada día después de lo que había pasado como si no hubiera pasado nada”, cuenta. La víctima, a consecuencia de todo ello, padece en la actualidad secuelas y un estado “ansioso-depresivo” que le obliga a seguir una intervención terapéutica semanal.