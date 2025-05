Vox pide a Feijóo que "deje de estafar" y presente la moción de censura, en vez de "actos de partido"

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha tildado este jueves de "acto de partido" la manifestación anunciada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra la presunta corrupción que afecta al Gobierno y al PSOE, y le ha pedido que "deje de estafar" a los españoles y, en su lugar, presente una moción de censura contra Pedro Sánchez.

Así lo ha hecho en una rueda de prensa convocada tras las últimas informaciones sobre los presuntos casos de corrupción que afectarían al entorno del jefe del Ejecutivo, al que ha llamado "autócrata" y "capo" del "Gobierno criminal", y donde ha aprovechado para responder al líder de la oposición. Feijóo ha convocado una protesta para el próximo 8 de junio y ha retado a los socios parlamentarios habituales del Gobierno a presentar una moción de censura, para la que él ha mostrado su "disposición".

"Los españoles no necesitan ahora manifestaciones y no necesitan actos de partido, que es en lo que la quiere convertir Feijóo", ha criticado Garriga en rueda de prensa, antes de confirmar que los de Santiago Abascal no acudirán a la protesta. "Que no cuenten con nosotros para celebrar un acto de partido disfrazado de manifestación para blanquear al PP", ha recalcado.

A renglón seguido le ha exigido presentar una moción de censura para que "de una vez por todas plantee la alternativa política, no siga en la senda de la estafa y el engaño permanente y rompa los pactos que mantiene con el PSOE", en Bruselas y en España. "Feijóo no ha dejado de expresar su preferencia por el PSOE frente a Vox y ha pactado comisiones, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de RTVE", entre otros ejemplos que ha citado.

"[El PP] instalado en la aritmética parlamentaria"

Para Vox "debería prevalecer la celebración" de la moción de censura y ha lamentado que el PP "esté instalado en la aritmética parlamentaria", después de haber criticado a Vox por lo mismo cuando presentó dos mociones de censura, una en 2020 y otra en 2023, que no recabaron el apoyo de los 'populares'.

Sobre el respaldo de los de Abascal a esa hipotética moción de censura, Garriga lo ha vinculado a la celebración de elecciones inmediatas en caso de salir adelante y que no se produzca ninguna cesión al separatismo. Y requerido sobre si Vox se sentiría "cómodo" votando junto al PNV y Junts, el dirigente de Vox ha dejado claro que su formación "jamás" estará al lado de los separatistas, pero que los españoles "merecen y reclaman desalojar de manera inmediata" al Sánchez.

"A partir de ahí, nosotros vamos, como hemos dicho siempre, a apoyar e instar al que ha renunciado a liderar la oposición, pero tiene la capacidad de presentar una moción de censura para que dé un paso al frente (en alusión a Feijóo)", ha añadido.