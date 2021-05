El feo gesto de Ortega Smith (Vox) a Carmena durante la entrega de Medallas de Honor de Madrid

Durante su alocución, Carmena ha invocado a la necesidad de recuperar la escucha, “esencia de la democracia”, y dejar de lado en el debate político “el insulto y la descalificación”.

Es un reconocimiento que le ha entregado “un equipo con una visión, una ideología y un partido diferente” y que eso no es obstáculo para no recogerlo. ”¿Cómo no voy a aceptar algo que no puede ser más que un gesto de encuentro, de reconocimiento, de acuerdo? Sobre todo en este momento que vivimos en una inútil y desaprovechada confrontación en el debate político”, ha planteado la exedil.

La entrega de las Medallas de Honor de la ciudad es un “gesto esencialmente institucional” debatido en el Pleno de Cibeles aunque entiende que “es lógico que a veces se mezclen realidades distintas”, la figura de la Alcaldía y el Gobierno.

Carmena se refería de manera velada a la postura de Vox, que en el Pleno se abstuvo por su rechazo a la medalla a Carmena. Ese rechazo, esta vez dirigido a otra premiada, la exalcaldesa Ana Botella, fue manifestado por los cuatro concejales reunidos en torno a la estrategia Recupera Madrid y que se autodenominan ‘manuelistas’. El grupo municipal de Más Madrid, con Rita Maestre a la cabeza, votó a favor de todas las medallas, siguiendo la postura hoy defendida por Carmena, porque “el pluralismo es lo que diferencia la institución del partido”.

Los galardones de este año han sido concedidos, en su categoría de Oro, a la Fundación José María de Llanos, Andrés García Trapiello, José Ramón Márquez Martínez Ramoncín y Gregorio Marañón y Beltrán de Lis; las medallas de Plata han correspondido a la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, las Hijas de la Caridad, Matías Martínez Olmo, Jaime de Carvajal y Hoyos (a título póstumo) y Virginia Torrecilla Reyes; y las medallas de Honor han sido otorgadas a las exalcaldesas de Madrid, Ana Botella y Manuela Carmena.