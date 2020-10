Todas las veces que Vox abrazó el machismo

Vox sigue siendo Vox. En plena segunda ola de la pandemia del coronavirus, el partido de ultraderecha ha querido acaparar todos los focos con una moción de censura a Pedro Sánchez que está abocada al fracaso desde el momento en que se anunció por la falta de apoyos. Cuando ha subido a la tribuna del Congreso, Santiago Abascal ha aprovechado para volver a cargar no sólo contra el Gobierno, sino contra otros partidos, contra los migrantes y contra La Ley de Violencia de Género y el feminismo.

El líder ultraconservador ha calificado al 8M como “marchas de la muerte” y a quienes claman “contra lo que llaman patriarcado y caricaturizan la belleza de las tradiciones familiares”.

Vox es el único partido que niega la violencia de género. Así lo ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su réplica a Abascal en el Congreso: “No está preocupado por la violencia de género, sino por casos muy puntuales de denuncias falsas. Su solución es acabar con la ley de violencia de género. Así acabará con las denuncias falsas, pero también con la abrumadora mayoría de denuncias verdades”.

En contra de la protección a víctimas durante el confinamiento

En esta cruzada contra lo que ellos llaman “ideología de género”, el partido ha dado la espalda a las víctimas de violencia machista también durante la pandemia. En abril se negó a apoyar la convalidación del decreto ley que declaraba como esenciales durante la vigencia del estado de alarma los servicios de atención a las víctimas de violencia machista y que garantizaba protección a estas mujeres también mientras durase la pandemia.

Interpretó que se trataba de un decreto que sólo buscaba “blindar presupuestariamente” lo que ellos definen como “chiringuitos ideológicos” dedicados a la lucha contra la violencia de género, según explicó el portavoz del Comité de Acción Política Jorge Buxadé. El decreto garantizaba como servicios esenciales los servicios de atención a víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, así como los centros de emergencia acogida, pisos tutelados, y otros recursos destinados a estas víctimas de violencia machista, a las que se garantizaba alternativa habitacional segura a través de alojamientos turísticos.

Negación de la violencia de género

No es la primera vez que hablan de “chiringuitos feministas”, refiriéndose así a las asociaciones destinadas a ayudar legal, psicológica y económicamente a las víctimas de violencia machista. Es uno de sus mantras, que suele ir acompañado de otro argumento: “La violencia de género no existe” o “la violencia no tiene género”. Niegan la violencia sistemática contra las mujeres aunque los datos estén al alcance de todos: este año 35 hombres han asesinado a sus parejas o exparejas. En 2019 fueron 55 en total. Más de un millar desde 2003. Por eso, entre sus medidas se encuentra la de la derogación de la Ley de Violencia de Género de 2004.

En este sentido ya es habitual que Vox vete declaraciones institucionales o se desmarque de las concentraciones contra los asesinatos machistas en los ayuntamientos, como volvió a hacer Javier Ortega Smith en Madrid en pasado 16 de julio. Una imagen que se produjo simultáneamente el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en varios consistorios donde tienen representación. En Madrid, Ortega Smith aprovechó el acto institucional para cuestionar la existencia de la violencia machista durante los cinco minutos que tuvo el micrófono, ante un auditorio lleno de mujeres vestidas de violeta, de trabajadoras municipales que atienden a las víctimas y de representantes de todos los grupos políticos.

Al bajar del estrado, una superviviente de la violencia machista en silla de ruedas por los disparos del marido de su hermana, Nadia Otmani, le exigía entre lágrimas de rabia que respetase “a las muertas”. “Con la violencia contra las mujeres no se hace política”, insistía ante la actitud impasible del político.