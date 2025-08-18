Más allá de las confusiones y las mentiras intencionadas: ¿quién tiene la competencia sobre la gestión de los incendios?

Allá por enero de 2007, durante una cena con militantes en Carballo, Galicia, el entonces líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, no parecía tener dudas acerca de la Administración en la que recaían las competencias sobre prevención y extinción de incendios. Aquel año, como casi todos, el monte gallego ardía y Feijóo aprovechaba la catástrofe para arremeter contra el Gobierno autonómico. "Con nosotros no moría gente en los incendios, y con ellos [PSOE y BNG], cuatro personas", dijo Feijóo. Lo supo también después, durante los trece años en los que estuvo al frente de la Xunta de Galicia. A lo largo de su mandato, Feijóo culpó en diferentes ocasiones a un inexistente "terrorismo incendiario". Pero ahora, ante los peores incendios de la historia de Galicia, el líder de la oposición parece haber olvidado el reglamento al tratar de deslizar la idea de que la prevención y la extinción corresponden al Ejecutivo central. "El Gobierno tiene que dejar de llegar tarde siempre", escribió el líder del Partido Popular en la red social X.

Más allá de los rumores y los intentos de generar desconcierto, la normativa es clara: la competencia sobre prevención y extinción de incendios forestales es autonómica. Para explicarlo, desde el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) acuden incluso a la Constitución. "De acuerdo con el artículo 148, son las Comunidades Autónomas las que asumen las competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, y la gestión en materia de protección del medio ambiente a través de sus estatutos de autonomía; por lo tanto, son las Comunidades Autónomas las competentes en materia de prevención y extinción de incendios forestales en sus territorios, diseñando sus propios dispositivos a tal efecto", explican desde el Departamento dirigido por Sara Aagesen. Así se recoge también, por ejemplo, en el recién aprobado Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (PLADIGA): "Le corresponde a la Xunta de Galicia elaborar el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia y a la consellería competente en materia forestal ejercer estas competencias".

El Gobierno, no obstante, a través del MITECO, cuenta con dispositivos estatales (como los medios aéreos o las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales) que podrían ayudar a las autonomías en la prevención y en la extinción, pero solo si estas la reclaman. Así lo recoge el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, que establece "la organización y los procedimientos de actuación que permitan asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las Administraciones Públicas en los casos de emergencia por incendios forestales en que esté presente el interés nacional, así como, en otros supuestos, prestar el apoyo necesario a los Planes de las CCAA cuando estas lo requieran". Se especifica también en la ley de Montes, que sitúa en el Gobierno central la competencia "de desplegar medios estatales de apoyo a las Comunidades Autónomas para la cobertura de los montes contra incendios".

Al igual que sucedió tras la catástrofe de la DANA en Valencia, momento en el que del mismo modo proliferaron las mentiras y las confusiones, el Gobierno podría hacerse cargo de la gestión, pero solo si se lo piden las Comunidades Autónomas afectadas, en este caso Galicia, Castilla y León y Extremadura, las tres gobernadas por el Partido Popular. Así lo desgranó en una entrevista en Antena 3 el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "El Gobierno podría asumir la competencia si fuera de interés nacional. Para ello, las Comunidades Autónomas afectadas podrían solicitar la misma si entendieran que ellas no fueran capaces de la gestión", dijo para añadir que no lo veía necesario: "Estamos trabajando de una forma coordinada y no observamos que haya una razón objetiva para asumir la competencia. Tampoco las propias Comunidades lo están viendo. Esto también es responsabilidad de ellas".

Para que el Gobierno pudiera asumir el mando y las competencias en la gestión de los incendios, las Comunidades Autónomas tendrían que solicitar el nivel 3 de emergencia. Hasta entonces, el Ejecutivo no puede estar al mando. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y la presidenta de Extremadura, María Guardiola, lo solicitaron por ejemplo tras el apagón del pasado mes de abril. Todo esto lo sabe Alberto Núñez Feijóo, más allá de sus declaraciones. De hecho, estos días, mientras pedía unos medios estatales que ya estaban desplegados, rechazaba la idea de solicitar el nivel 3 de emergencia, consciente de que eso dejaría sin el mando a sus barones territoriales.

Tanto en Galicia, Castilla y León como en Extremadura, sectores de la sociedad civil y también algunos partidos políticos han solicitado la declaración del nivel 3 de emergencia. Sin embargo, ya no es solo que las autonomías no quieran hacerlo, sino que el Ejecutivo tampoco lo considera adecuado. Como ya se defendió tras la DANA, se entiende que los Gobiernos autonómicos son mejor y más conocedores del terreno en el que se ha de trabajar. Además, solicitar el nivel 3 de emergencia solo supondría llevar el mando de la gestión al Ministerio del Interior, no conllevaría la movilización de más efectivos estatales, que ya están desplegados, y en aumento. "En la situación operativa 2, todos los medios del Estado están disponibles para las Comunidades Autónomas", detallan a El HuffPost desde el Ministerio del Interior.

Ahora mismo, en los diferentes incendios en marcha trabajan ya la UME, el Ejército de Tierra o las BRIF, y hasta ayuda europea. En todo caso, tal y como ha señalado este lunes la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, "si las Comunidades Autónomas entienden que es necesario el nivel 3", así se hará.