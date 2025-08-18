Juventudes Socialistas exige a Ester Muñoz una rectificación por criminalizar a la juventud en relación con los incendios

Juventudes Socialistas de España (JSE) ha calificado este lunes de "graves" e "irresponsables" las manifestaciones de la portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, quien ha culpabilizado a los jóvenes de los incendios al decir que “queman los bosques por diversión”.

Ante la ola de incendios que asola España, con más de 344.417 hectáreas quemadas en lo que va de año, Muñoz relacionó en una rueda de prensa los continuos fuegos con jóvenes que van a "quemarlo todo". "Leía en prensa que la Guardia Civil entendía que ahora se incorporan grupos de jóvenes que queman por diversión. ¡Qué divertido!", ha dicho.

Muñoz se refería aparentemente a un artículo de ABC publicado este lunes con el titular: "Asoma un nuevo perfil de incendiarios: jóvenes que sólo queman por diversión". Este medio no se basa en ningún informe de la Guardia Civil, sino en un perfil de pirómano supuestamente elaborado por la Fiscalía de Medio Ambiente en Galicia.

Por estas palabras, la organización juvenil del PSOE exige una rectificación inmediata ante esta generalización que "estigmatizan a toda una generación y la acusa de la catástrofe vivida este mes". “Mientras Ester Muñoz señala a los jóvenes como irresponsables, miles de ellos están en primera línea, luchando contra el fuego en equipos de emergencias y unidades militares, evacuando a personas y atendiendo a los desalojados desde Cruz Roja o el voluntariado”, señala el secretario general, Víctor Camino. El también diputado nacional ha añadido que resulta "intolerable" que el PP "intente crear esta falsa división y culpe a una generación que está demostrando trabajo, valentía y solidaridad”.

Juventudes Socialistas también ha expresado a través de un comunicado su apoyo al pacto de Estado para frenar el calentamiento global, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita este domingo a algunas zonas afectadas por los devastadores incendios en Castilla y León y Galicia de los últimos días. Además, Camino ha cuestionado que el PP eluda sus competencias autonómicas en la gestión del territorio y en la prevención de incendios, "para culpar a los jóvenes y, de paso, volver a negar la ciencia, siguiendo la estela de sus socios de VOX".