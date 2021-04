Vox reutiliza los discursos del nazismo

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images El cartel electoral de Vox sobre los menores no acompañados en la estación de Cercanías de Sol.

Vox no es un partido político, estaría faltando a la verdad si dijese lo contrario, es una máquina bien engrasada de fabricar bulos, mentiras y de abrir brechas en nuestra sociedad. Una plataforma política debe denunciar y auditar, sí, pero también debe ser propositiva, pues ¿qué es una crítica sin una solución bajo la misma? Lejos de los mensajes de odio, ¿cuántas propuestas habéis escuchado últimamente? Ninguna.

No quieren mejorar España, quieren romperla. No aman su país cuando odian al 99% de los españoles contra los que no dudan en arremeter contantemente: migrantes, habitantes de barrios humildes, asociaciones vecinales, trabajadores, menores indefensos, ciudadanos vulnerables, colectivos LGTBI, comunistas, rojos, sindicalistas…

Lo que trataré de mostrar a continuación es una narrativa del presente apoyada en hechos históricos, un paralelismo entre las estrategias políticas y comunicativas de lo que está ocurriendo actualmente con lo sucedido durante el nazismo. Es mi deber como ciudadano y como demócrata desenmascarar los monstruos que llevan dentro —los lobos con piel de corderos— para concienciar a la población y alertar del peligro que corremos al normalizar sus argumentos. Hablamos de dignidad democrática, de estar a la altura, de no consentir que den ni un paso más.

Todo lo que dicen está basado en una gran mentira. Su objetivo no es hablar con datos, es mentir generando miedo, inseguridades y pánico y que de este modo la gente necesite matones y no políticos. La dictadura del vil contra el demócrata. De este modo se proclamarán salvadores de un “Estado en decadencia e inseguro” aplicando la ley del más fuerte: el matonismo.

Por eso quieren que pierdas la fe en el sistema, en las instituciones públicas. Por eso dicen que todos los políticos son iguales —como si ellos se dedicaran a la recogida de la fresa y no formaran parte del poder legislativo—. Necesitan crear ese hartazgo en los ciudadanos, solo así saldrán victoriosos, ¿o acaso pensáis que Hitler empezó gaseando a la población? Empezaron discriminando a las minorías sociales, creando estigmas, etiquetas y poniendo todo el odio social sobre sus cabezas, después —apoyados por los grandes poderes de las élites económicas alemanas y los medios de comunicación— canalizaron todo lo anterior en un único propósito: institucionalizar la barbarie.