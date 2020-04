El fin de la hibernación era esto: mucha precaución y pocos incidentes

No es tan fácil encontrar gente que se reincorpore al trabajo este 13 de abril. Empezando porque en ocho comunidades autónomas —Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja— este lunes es festivo y siguiendo porque mucha gente o bien ha seguido trabajando todo este tiempo (ya sea de forma presencial si su actividad era considerada ‘esencial’ o de forma telemática si su puesto lo permite) o bien está en medio de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o similar.

María José es arquitecta en Madrid y, pese a estar convencida de que este lunes volvía a supervisar las obras, se ha llevado la sorpresa de que puede seguir trabajando desde casa. “Iba a volver, pero al ser reformas me han dicho esta mañana que no. Sólo se retoman las obras nuevas, no obras en edificios donde haya vecinos en las zonas comunes”, como es su caso, explica. “Lo publicó anoche el BOE”, añade.

Como ha señalado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, “sólo se ha reanudado la actividad en un número muy limitado de sectores”. “Seguimos en fase de confinamiento y no hemos comenzado la desescalada”, ha recordado.