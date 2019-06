Y el Feminismo hizo justicia

“Cuando vamos a salir por la noche y sé que voy a volver sola, siempre pienso qué zapatillas ponerme por si tengo que volver corriendo”. “Cuando pienso que alguien me sigue hago que hablo por teléfono y saludo a cualquier ventana como si me estuviesen esperando”. ”¿No os pasa que cuando vais a volver solas a casa preferís no poneros ropa sexy para que no os digan nada por la calle?”. Estas frases salen de una conversación con mis amigas sobre el miedo a la violación.

Después de tres años recibiendo con impotencia las noticias sobre la violación múltiple de La Manada, el Tribunal Supremo ha fallado que lo que pasó aquella noche de 2016 fue violación y no abuso. Y nosotras recibimos la noticia pletóricas. Esto significa que los agresores serán condenados a 15 años de cárcel y no 9 como se decidió en un primer momento. Son seis años de diferencia que representan el salto de la injusticia a la justicia, del cabreo a la esperanza.

Miles de mujeres hemos hecho nuestro el duro proceso por el que ha pasado la víctima. Sabemos que cualquiera de nosotras podría haber acabado allí la noche de San Fermín. A cualquiera nos pueden violar. A cualquiera nos pueden grabar para después compartir las imágenes con sus amigos. A cualquiera nos pueden juzgar en medios de comunicación por hacer vida normal. Pueden filtrar datos y fotos de cualquiera de nosotras en Forocoches.