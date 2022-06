Yolanda Díaz: "Estoy dispuesta a dar un paso para ganar España"

Era la presencia más esperada del día y no ha decepcionado. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , ha dejado una clara declaración de intenciones de cara a su futuro político durante el acto de Por Andalucía en el que ha participado este sábado en Córdoba.

“No me resigno. Si he estado nueve meses peleando por subir el salario mínimo 15 euros, estoy dispuesta a hacerlo, estoy dispuesta a dar un paso para ganar España”, ha asegurado ante el aplauso de los que han asistido al mitin, donde ha sido recibida con gritos de ”¡presidenta, presidenta!”.

Después, ha animado a los suyos a no perder la confianza ni a dejarse llevar por la resignación. Porque “las elecciones no las deciden las encuestas”, ha dicho, “la democracia no es de institutos demoscópicos, es de la gente”.