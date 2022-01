Yolanda Díaz, sobre la negociación de la reforma laboral con ERC: "Nunca me levanto de la mesa"

David Zorrakino/Europa Press via Getty Images

David Zorrakino/Europa Press via Getty Images La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Díaz ha defendido que es “muy difícil decirle que no a la norma” porque “recupera derechos laborales para los trabajadores”, pero también ha dicho “respetar mucho” el trabajo de los grupos de la oposición.

Díaz cenó ayer miércoles con el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, también de ERC, aunque no ha explicado cómo fue el encuentro porque ha asegurado que “nunca” da “detalles” de sus conversaciones privadas. Hace dos semanas, Díaz también cenó en Madrid con el presidente catalán, Pere Aragonès .

Con todo, las palabras de la vicepresidenta se han producido después de que el bloque de izquierdas conformado por ERC, EH Bildu, BNG y la CUP haya lanzado una oferta de diálogo con “absoluta y sincera voluntad” para negociar el decreto de reforma laboral. No obstante, las cuatro formaciones han insistido en sus condiciones de que prevalezcan los convenios provinciales y autonómicos sobre los estatales y en recuperar las indemnizaciones por despido improcedente a los 45 días.

El diputado independentista Jordi Salvador ha explicado que ERC no se cierra en banda a un posible apoyo al decreto de la reforma laboral que se votará la próxima semana, pero ha lanzado un ultimátum para que el Gobierno se comprometa a hacer “cambios sustanciales” .

En declaraciones a los periodistas tras visitar la sede central de Seat en Martorell, Díaz ha señalado que “seguimos negociando con ERC y con Jordi Salvador, con el que estamos trabajando”. Además, la titular de Trabajo ha precisado que “espero y deseo que lo antes posible podamos decir a la sociedad, a los trabajadores y trabajadoras, que esta norma no está en riesgo, que no corre peligro”.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz , se ha mostrado este jueves confiada en que logrará recabar el apoyo de ERC a la reforma laboral. “Yo nunca me levanto de la mesa, voy a agotar la negociación”, ha enfatizado desde Barcelona.

“Conozco sus reivindicaciones y estoy segura de que queda mucho por hacer en estos dos años de legislatura. Contaremos con la anuencia de esas formaciones, a las que no puedo más que mostrar respeto”, ha añadido con relación al bloque de izquierda antes citado.

Preguntada por el papel que puede jugar Ciudadanos, ha evitado citar al partido naranja y se ha centrado nuevamente en los socios de investidura. No obstante, el miércoles había señalado que “la suma con Cs no da porque expulsa a fuerzas de la izquierda”, en una entrevista en la Cadena SER. Por su parte, desde la formación naranja han anunciado que votarían sí a la reforma si no se cambia el texto aprobado.

Torrent rechaza la reforma laboral

El conseller catalán de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, ha trasladado a Yolanda Díaz que la reforma laboral pendiente de convalidar en el Congreso “no es la que Cataluña necesita”.

El conseller ha explicado que la convicción “no es un capricho ni tiene derivadas de carácter partidista o de cálculo político”, sino que simplemente es con voluntad de mejorar las condiciones laborales de los catalanes.

Torrent ha explicado que hay aspectos concretos que se echan en falta en el Govern. En primer lugar, la “recuperación de la autorización administrativa en cuanto a autoridad laboral en los expedientes de regulación de empleo (ERE)”, una herramienta que considera que permite luchar con más medios en procesos de extinción de actividad o de deslocalización.