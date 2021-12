Zara nombra a su nueva zarina y Prada a su nuevo zar

Los expertos en el mundo del retail llevan un mes de noviembre de infarto. Primero los cambios sucesorios en Prada —a tres años vista, pero ya anunciados— y, después el cambio en Inditex. Una mujer y un hombre que serán las caras visibles de dos de las más importantes multinacionales del sector de la moda.

Aunque de naturaleza diferente, pues Zara es la gran multinacional de la moda y Prada es una empresa familiar centrada en el lujo, los cambios han revolucionado a sus accionistas. Ambas empresas cotizan en bolsa.

El consejero delegado de Prada SpA, Patrizio Bertelli, ha anunciado que su hijo Lorenzo estará a cargo de la empresa de moda italiana en los próximos tres años, un cambio generacional destinado a mantener el negocio bajo control familiar.

“Lorenzo tiene la actitud correcta” para el puesto, aseguraba Bertelli hace unas semanas en Milán. Lorenzo, de 33 años, es hijo de Bertelli y Miuccia Prada, quienes han trabajado juntos desde la década de 1970 para transformar la empresa con sede en Milán en uno de los grupos de moda más prestigiosos del mundo. Prada no tiene la intención de vincularse con ninguno de los conglomerados de lujo y la compañía no está buscando un inversor financiero ya que no necesita capital adicional. Prada Holding cotiza en la bolsa de HK y la familia posee aproximadamente un 80% de las acciones.

Marta Ortega hereda un imperio no comparable a Prada. La multinacional de la moda rápida y accesible ha convertido a su padre Amancio Ortega en uno de los hombres más ricos del mundo y a ella, desde este mes de noviembre, en la mujer más influyente en el mundo de la moda en el globo. La hija del empresario gallego no sólo es multimillonaria, sino que es también la persona que marcará el devenir de la moda en el ,mundo en las próximas décadas

Sangre nueva para dos empresas de vocación global y control familiar.