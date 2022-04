Escuchando a Zelenski dentro del Hemiciclo: “Me ha impactado lo de Guernica”, “qué tristeza todo”, “la unidad y el simbolismo”

“Ustedes nos pueden ayudar, valoramos el apoyo y las armas que habéis dado a Ucrania”, les ha querido trasladar, en una comparecencia que no se ha alargado y que no suelen durar más de treinta minutos por motivos de seguridad.

Para mostrar también el respaldo en el camino de ingresar en el club europeo: “Ucrania ya ha presentado su solicitud de adhesión formal a la Unión Europea, asumiendo así un gran reto. Ucrania podrá contar con el apoyo de España en este camino de transformación, de adaptación, porque Ucrania forma parte de la familia europea y no me cabe duda de cuál será el resultado de ese proceso”. Ese nexo de unión se ha visto en la solapa de muchos diputados en el Congreso que han lucido lazos con los colores de la bandera de Ucrania.

Pero la unidad en torno al discurso de Zelenski se ha roto más con Sánchez. Los diputados del PP no se han levantado y han aplaudido descoordinadamente las frases (curiosamente cuando lo hacía Gamarra no le seguirán sus diputados, y al revés. No por rebeldía). Vox y ERC no han aplaudido al presidente del Gobierno. Un miembro del Gobierno se quejaba al finalizar la sesión: “Hay que saber estar a la altura”.