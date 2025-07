Alsina pregunta qué fallos ha reconocido Mazón sobre la DANA y a Tellado no le queda otra que responder esto

El nuevo secretario general del PP, Miguel Tellado, ha vuelto a defender este martes la gestión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la DANA. En una entrevista en el programa "Más de Uno" en Onda Cero, Tellado ha señalado que para el barón valenciano "lo fácil hubiera sido salir del Gobienro y dejar que fuera otro quien encarase esta dura tarea".

Según Tellado, "Mazón ha reconocido errores y ha asumido responsabilidades". "Yo no he escuchado a nadie del Gobierno admitir errores", ha añadido. Ha sido en ese momento cuando Carlos Alsina le ha preguntado qué tipo de errores ha reconocido públicamente Mazón. A lo que Tellado ha contestado de forma general: "Que las cosas se podrían haber hecho mejor, pero el gobierno de España no colaboró desde el primer momento".

Alsina le ha recordado entonces que Mazón dio las gracias a Sánchez "por la celeridad con la que había reaccionado el Gobierno" ante la DANA. Unos elogios que le dio personalmente durante la visita del presidente del Gobierno al CECOPI el jueves posterior a las inundaciones. Tellado dice ahora que estas palabras fueron por "cordialidad institucional.

"No había que entrar en esos momentos en disputas políticas. Y mientras Mazón se lo agradecía, el PSOE contrataba en redes sociales campaña para atacar a Mazón. Y mientras sucedía todo lo que estaba sucediendo en Valencia, la mayoría de izquierdas no quiso suspender el pleno en el Congreso de los Diputados para tomar el control del Consejo de Administración de RTVE", ha concluido Tellado.

Un gobierno en solitario

Durante la entrevista, Tellado también ha destacado que el "compromiso" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es un Ejecutivo "monocolor, único y unido", dejando claro que están dispuestos a llegar a acuerdos con Vox pero no a que esa formación tenga ministros en el Gobierno de España. Dicho esto, y ante las criticas de Vox, ha respondido a la formación de Santiago Abascal que sus votantes no entenderían que fueran un "impedimento para el cambio político en España".

"Acuerdo con Vox sí, Vox en el Gobierno no", ha declarado Tellado en la entrevista, aunque eso no significa que el Partido Popular vaya a hacer un "cordón sanitario" a la formación de Abascal como, según ha dicho, les "exigen" desde el PSOE.