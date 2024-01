Por qué es preocupante que el 44% de los hombres crea que se ha ido demasiado lejos en igualdad

La mayoría de españoles cree que sigue habiendo desigualdad entre hombres y mujeres en España. Así lo demuestran los datos extraídos del informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipo de género, el primero sobre esta cuestión publicado este lunes. A pesar de este consenso general, algunos datos ofrecen una percepción preocupante: el 44,1% de los hombres cree que “se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres” que cree que ahora se les está discriminando a ellos. El 32,5% de las mujeres también lo piensa.

El dato llama especialmente la atención si se tiene en cuenta que tanto mujeres como hombres reconocen que a ellas les cuesta más acceder a puestos de responsabilidad en el mercado laboral, que dedican el doble de tiempo al cuidado de sus hijos que los hombres y que “se critica más a una mujer con una vida sexual activa que a un hombre”.

La afirmación no solo se desmiente con las preguntas sobre los ámbitos familiar o laboral, sino también con los datos de diferentes informes. Según un informe de CCOO de 2023, la brecha salarial asciende al 20%; ese mismo año el Observatorio Social de la Fundación La Caixa también publicó un estudio en el que se confirmaba que las mujeres dedican 780 horas más al año que los hombres en el cuidado de los hijos y las tareas. Además, el año pasado se cerró con más de 56 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, siete más que en 2022.

Por lo tanto, si los datos evidencian que las mujeres afrontan desigualdad en la mayoría de ámbitos, ¿por qué casi la mitad de los hombres encuestados creen que las políticas de igualdad son demasiado? Alba Martínez, pedagoga y agente de igualdad de Equipo Ágora cree que ese dato es “incongruente porque luego se está de acuerdo en que las mujeres se ocupan más de los cuidados o tienen menos oportunidades de progresar laboralmente”, pero que existen varias razones que pueden explicar esta respuesta.

“Cuando hablamos de igualdad no hay que olvidar que hay que tener una perspectiva interseccional. La desigualdad no solo es de género, también tiene que ver con la orientación sexual, la clase, la raza... Con lo cual es posible que a la hora de responder a esa pregunta algunos hombres puedan tener la percepción de que ellos sufren desigualdad, por ejemplo, de clase y no han tenido acceso a ciertos estudios cuando mujeres de entorno sí y no perciban una desigualdad de género”, explica Martínez, que cree que la pedagogía es más necesaria que nunca.

En este sentido, la experta de Equipo Ágora reconoce que hay un “sector reaccionario en contra de las políticas de igualdad” que siempre va a estar en contra y que habría que centrar los esfuerzos en el “sector que tiene conciencia en igualdad pero que no entiende, por ejemplo, las políticas compensatorias”.

“Se entiende perfectamente que hay que dar becas a las personas que más las necesitan para cursar sus estudios, pero no que haya políticas compensatorias para asegurar la presencia de mujeres en ciertos ámbitos. En este sentido lo que hay que hacer es pedagogía y abordar la idea de lo que es la igualdad formal y la igualdad real. Formalmente existe la idea de que hay igualdad de oportunidades, pero si estamos especificando que todos somos iguales es que no hay igualdad real y que hay que hacer acciones para que ese derecho sea disfrutable, ya que en muchos casos no lo es”, defiende Martínez.

Cómo convencer de que todavía queda mucho por hacer

A pesar de que la mayoría de españoles, un 70,7%, afirma que las desigualdades son menores que hace una década, un 81,2% de las mujeres entrevistadas asegura que “no lograrán la igualdad a menos que los hombres también luchen por los derechos de las mujeres”. Convencer a los hombres de que la igualdad es tarea de todos es por lo tanto una tarea fundamental. “Hay que trabajar la idea de cuáles son los aportes de los hombres al movimiento feminista sin culpabilizar. Se tienen que dirigir esos mensajes hacia el sector social que tiene cierta apertura, cierta sensibilidad, porque el reaccionario sí que considera que tenemos papeles sociales diferentes”, defiende Martínez.

Además, la experta pide tener una actitud crítica no solo con las actitudes de la que nos rodean sino con las propias. “Tenemos que entender y transmitir que hemos nacido en una sociedad sexista y que cuando nos señalan ciertas actitudes que pueden ser machistas no nos están llamando violentos o maltratadores, son ciertos comportamientos que podemos tener interiorizados y hay que ‘desinteriorizar’. Que lo analicemos y nos demos cuenta”, explica.

Analizando la respuesta por rangos de edad, son las franjas de hombres de 16 a 24 años y de 35 a 44 años las que más de acuerdo están con la afirmación de que se ha llegado lejos en la promoción de la igualdad. En concreto, un 27,5 en cada franja. Sobre cómo hacer pedagogía con los más jóvenes, Martínez aboga por educar en “actitudes críticas”, especialmente para intentar contrastar o desmontar discursos basados en bulos o fake news.

“Las personas públicas, con mayor o menor visibilidad, ya sea en redes o en instituciones, tienen que tener en cuenta que sus palabras tienen repercusión. Y lo que tenemos que hacer con la juventud es plantearnos cosas, comprobar de dónde salen ciertas afirmaciones y hacernos preguntas”, defiende la experta.

El doble de tiempo al cuidado de los hijos y menos oportunidades laborales

La nueva encuesta del CIS también ha preguntado a más de 4.000 españoles cómo ven las desigualdades en los ámbitos familiar y laboral, además de entrevistar sobre estereotipos de género. En cuando a las tareas del hogar, las mujeres dedican casi tres horas al día, mientras que los hombres dos, y esa distancia aumenta respecto al cuidado de los hijos: ellas dedican 6,7 horas y ellos 3,7 horas.

Si hablamos de personas dependientes, el reparto está algo más equilibrado aunque las mujeres siguen dedicando más tiempo: 364,69 minutos frente a los 314,11 minutos de ellos.

En el ámbito laboral, el 67,8% de las mujeres creen que lo tienen más complicado para acceder a un puesto de responsabilidad, mientras que los hombres que opinan lo mismo son el 50,9%, mientras que un 39,7% piensan que hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades. Ambos reconocen que a la hora de conciliar vida laboral y familiar las mujeres se llevan la peor parte, aunque en menor medida: un 72,5% en el caso de las mujeres y 58,5% en el de los hombres.

Estereotipos sobre la sexualidad

El CIS ha aprovechado esta primera encuesta sobre género y estereotipos para preguntar sobre ideas preconcebidas alrededor de la sexualidad. En relación a la afirmación “se critica más a una mujer con una vida sexual activa que a un hombre”, un 87,2% de las mujeres están de acuerdo con ello y un 76,2% de hombres también.

Sin embargo al hablar de piropos, un 49,5% de los hombres cree que “siempre es agradable recibir uno”, mientras que el porcentaje baja hasta el 35,7% al preguntar a las mujeres y un 60,5% de ellas está en contra.

Sobre pornografía, el 66,5% de los encuestados creen que consumirla es más propio de hombres que de mujeres, al igual que pagar por sexo: en concreto, un 84,9% de encuestados lo creen. Por el contrario, más de la mitad (55,6%) de los españoles entrevistados piensan que hablar de sentimientos abiertamente es más habitual entre las mujeres. A la hora de tomar una iniciativa en una relación sexual, el 71,6% de las personas creen que mujeres y hombres lo hacen por igual.