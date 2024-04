Pedro Sánchez no dimite, por Alán Barroso

Alán Barroso y la no dimisión de Pedro Sánchez

Pero Sánchez no dimite. Ha salido en rueda de prensa y ha dicho "he decidido seguir". Y realmente no podía ser de otra manera.

Porque lo contrario habría sido darles una victoria a quienes usan el acoso y la mentira para intentar cambiar lo que votan los españoles.

Además, que desde el 2018 el problema nunca fue Pedro Sánchez. Fue que gobernase la izquierda. Desde el primer día se le llamó 'ilegítimo', 'felón' y 'traidor'.

Y en seis años no han parado ni un solo momento, de hecho lo han multiplicando. 'Dictadura socialcomunista', 'que te vote Txapote', 'me gusta la fruta', 'colgarle de los pies'...

Y esta vez, además, entregando a las togas de los jueces la labor de corregir los votos de los ciudadanos.

Los españoles votan cosas que a la derecha no le gustan, qué le vamos a hacer, y en lugar de asumirlo y aceptar el país en el que viven intentan someterlo y amordazarlo con noticias falsas y tramas judiciales. Pero no les ha salido bien. No esta vez.