Al menos 48 muertos en un nuevo ataque ruso contra un pueblo de Járkov

Jose Colon/Anadolu Agency via Getty Images

Al menos 48 personas han muerto este jueves en un ataque ruso contra una zona residencial de un pueblo del distrito de Kupiansk, en la provincia de Járkov del noreste de Ucrania. La tragedia ha sido denunciada por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien ha publicado un mensaje en su cuenta de Telegram desde Granada, donde participa en la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en la ciudad andaluza.

“Un crimen claramente brutal de Rusia, un ataque con misil contra una tienda de productos alimentarios, un acto totalmente deliberado de terrorismo”, ha expresado Zelenski, a la vez que ha adjuntado una imagen del resultado del ataque.

El mandatario ucraniano ha precisado que el ataque ha tenido lugar en el “distrito de Kupyansky, Óblast de Járkov” y ha lamentado que “hasta el momento se tiene constancia de que hay más de 48 muertos. ¡Mi más sentido pésame a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos! Se brinda asistencia a los heridos...”.

No obstante, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Andrei Yermak, ha elevado el número de víctimas mortales a 49, entre las que se encontraría un niño de 6 años.

Tras informar de la tragedia, Zelenski ha subrayado que “hay que detener el terrorismo ruso. Todos aquellos que ayudan a Rusia a eludir las sanciones son criminales. Todos los que hasta ahora apoyan a Rusia apoyan el mal. Rusia necesita este y otros ataques terroristas similares para una sola cosa: hacer de su agresión genocida la nueva norma para todo el mundo. ¡Y agradezco a cada líder, a cada nación que nos apoya en la protección de la vida!“.

“Ahora estamos hablando con los líderes europeos, en particular, sobre fortalecer nuestra defensa aérea, en particular, sobre fortalecer a nuestros soldados, en particular, sobre brindar protección a nuestro país contra el terrorismo. Y responderemos a los terroristas. Absolutamente justo. Y poderosamente. Imagen”, ha añadido el presidente de Ucrania, en referencia a la cumbre europea de Granada en la que está participando.