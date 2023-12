Abandonan un acto de Borrell tras calificar lo que ocurre en Gaza como "una carnicería"

El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, ha vivido un tenso momento durante un acto de la Comisión Europea. Varias personas han abandonado la sala después de que el español calificara lo que está ocurriendo en Gaza como "una carnicería". Sorprendido por este hecho, ha apuntado que Naciones Unidas lo ha dicho también claramente: "Lo que ocurrió entonces fue una carnicería y lo que pasa en Gaza es otra. Es otra porque uno no puede, no puede aceptar este alto número de víctimas civiles".

El jefe de la diplomacia comunitaria dijo ayer en Bruselas que "lo que estamos viendo" en Gaza es "una matanza" al igual que lo fueron los ataques terroristas de Hamás en Israel el pasado 7 de octubre, y señaló que "un horror no puede justificar otro horror".

En un foro sobre derechos humanos entre la Unión Europea y las ONG, Borrell señaló también que, igual que él puede criticar al régimen de Franco sin ser antiespañol, hoy se debe poder criticar al Gobierno israelí sin que eso signifique ser tildado de antisemita.

"Empezó con un ataque terrorista (...), ciertamente un acto de terror contra civiles indefensos. Fue una matanza, pero lo que estamos viendo en Gaza es otra matanza. ¿Cuántas víctimas? Nadie lo sabe", señaló el jefe de la diplomacia comunitaria, que temió que las estimaciones actuales de víctimas se queden cortas viendo "los restos de las casas destruidas". Sus palabras no fueron bien recibidas por parte de los presentes, que decidieron ausentarse, aunque Borrell no lo pasó por alto y lo afrontó: "¿Por qué? Tal vez dije algo inconveniente, pero Naciones Unidas lo dice claramente. Un horror no justifica otro".

Borrell señaló que, aún con el derecho de Israel a defenderse, "no se puede aceptar este elevado número de víctimas civiles" porque "un horror no puede justificar otro horror y la comunidad internacional está cada vez más alzando su voz pidiendo que se detenga este horror".

"Se puede tener el derecho a criticar al gobierno del Estado de Israel sin ser calificado de antisemita (...). Puedo criticar al gobierno de Franco en mi país cuando era una dictadura sin ser antiespañol. Pido el derecho a defender una solución de dos Estados sin estar en contra de la existencia del Estado de Israel", añadió.

En este sentido, instó a seguir trabajando por una solución política que evite que Gaza "se convierta en un nuevo Mogadiscio o un lugar sin ley y orden que pueda convertirse en la cuna de todo tipo de violencia, movimientos terroristas y migración irregular".

"Pedimos la liberación de todos los rehenes, poner fin a esta catástrofe humanitaria, a buscar la solución para el día después y a poner fin a los asentamientos ilegales y las agresiones contra los palestinos en Cisjordania", resumió Borrell.