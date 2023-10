Al cuarto día de ataques, Israel recupera todos los pueblos y la frontera de Gaza

Israel ha anunciado esta mañana que ha recuperado el control de los territorios cercanos a la Franja de Gaza en los que estaba desplegado personal de la milicia palestina de Hamás desde el sábado. Constata, además, que ya ha logrado asegurar el perímetro de la franja de Gaza, aunque continúa el lanzamiento de cohetes desde el interior, al igual que los bombardeos de represalias del Ejército de Tel Aviv.

"En los últimos días, miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han estado luchando contra terroristas en varios asentamientos y puestos militares alrededor de Gaza. Los militares han actuado con valentía y determinación para recuperar el control (...) y han capturado muchas armas que estaban en posesión de los terroristas", reza un comunicado de las IDF.

"Hemos restaurado prácticamente el control completo en la valla fronteriza con Gaza, estamos restaurando y organizando el perímetro", ha añadido a medios internacionales Richard Hecht, portavoz del Ejército, al precisar que aunque se pueden producir nuevas infiltraciones de milicianos, no se han producido incidentes de este tipo durante la noche.

La Fuerza Aérea de Israel acaba de publicar una actualización diciendo que ha alcanzado 200 objetivos de Hamás y otros grupos militantes en Gaza con ataques aéreos durante la pasada noche. En sus redes sociales, ha indicado además que docenas de aviones de combate lanzaron ataques en las áreas de Rimal y Khan Yunis, destruyendo supuestos "objetivos", incluido el comando y control, un sitio de almacenamiento de armas que, según dicen, estaba dentro de una mezquita y la casa de un presunto comandante de Hamas.

El ejército de Israel ha aconsejado a cualquier palestino que abandone Gaza y que vaya a Egipto. "Soy consciente de que el cruce de Rafah sigue abierto", afitmó el teniente coronel Richard Hecht en una sesión informativa. "A cualquiera que pueda salir, le aconsejo que salga". El cruce en la frontera entre Egipto y Gaza suele ser un salvavidas para los habitantes de Gaza, pero es que se trata de un cuello de botella por el que sólo se puede pasar con cuentagotas, porque el país árabe también aplica el bloqueo sobre la franja, como Israel hace, desde 2007, cuando Hamás ganó las elecciones y se hizo con el poder.

Los gazaríes sólo pueden, si abandonan sus casas, ir a colegios de la UNRWA (la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos) o a casas de familiares, porque no pueden realmente escapar. Su caso no es como el de los refugiados ucranianos, por ejemplo, porque ir a países vecinos no es una opción, a causa del bloqueo.

¿Qué pasa con la ofensiva terrestre?

Mientras se sabe qué pasa con los rehenes israelíes en Gaza, cientos, ahora los medios locales se centran en la posibilidad de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu ordene una invasión terrestre de la franja. La historia sugiere que es poco probable que ésta sea la solución milagrosa que algunos esperan, no obstante. Cuando Israel invadió Gaza en 2014 -la última vez que entraron tropas por tierra- más de 2.000 palestinos fueron asesinados y cada funeral generó jóvenes cada vez más radicalizados.

Desde entonces, Hamás ha seguido lanzando cohetes a través de la frontera. Se cree que su brazo armado cuenta con unos 30.000 combatientes, la mayoría de ellos fanáticos en su determinación de defender la tierra palestina. Conocen sus túneles, sótanos, búnkeres y callejones mejor que los invasores. Se supone que en ellos están los secuestrados, por lo que la entrada de los soldados de Israel puede ponerlos en peligro.

Un territorio tan densamente poblado no es lugar para tanques, que serían muy vulnerables a las emboscadas. Desde un punto de vista puramente militar, un ataque terrestre podría tener como resultado un éxito a corto plazo, eliminando a la mayoría de los comandantes de Hamás.

Pero en ausencia de un acuerdo de paz duradero, Hamás probablemente se regeneraría, convocando a una nueva generación de jóvenes combatientes enojados y radicalizados.