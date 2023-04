Qué se sabe de los 34 cargos penales contra Donald Trump en el 'caso Stormy Daniels'

Se ha cumplido el guion en un día para la historia de EEUU. Donald Trump se ha convertido en el primer expresidente en enfrentar cargos penales en una vista celebrada este martes ante la Corte Penal de Manhattan (EEUU).

El magnate y exmandatario republicano se ha enfrentado al juez Merchan por su imputación en el llamado 'caso Stormy Daniels', por un presunto soborno a la actriz porno Stephanie Clifford, 'Stormy Daniels' para que callase sobre una relación extramatrimonial.

"Delitos graves" que no se pueden obviar, ha apuntado el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, en una comparecencia posterior a la vista.

El affaire va mucho más allá de la supuesta infidelidad de Trump a su mujer Melania allá por 2006, cuando se remontan los hechos. Según los cargos conocidos, todos estarían relacionados con distintos tipos de "falsificación de registros mercantiles".

Los 34 cargos que le imputan son considerados "violaciones del artículo 175.10 del Código Penal" de Nueva York y se definen como "intento de defraudar y de cometer otro delito" y de esconderlo, como recoge EFE.

En concreto, 11 de esos 34 se enmarcan con las facturas emitidas por el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, que se ha declarado culpable y se presupone será uno de los testigos principales del caso.

"Michael Cohen pagó antes de las elecciones (de 2016) al abogado de Stormy Daniels para ocultar información dañina [...] El señor Trump ha hecho declaraciones falsas sobre sus pagos al señor Cohen, dijo pagar por servicios jurídicos", ha explicado el fiscal de Manhattan en su rueda de prensa, alegando que el expresidente utilizó como pantalla a su antiguo abogado.

La versión de la defensa

Los abogados de Donald Trump han salido en tromba para intentar tumbar, al menos ante la opinión pública, los 34 cargos que afronta su cliente, calificándolos de "repetitivos" y de ser parte de un proceso "totalmente político".

"No hay nada (en la acusación). No se alega ningún delito federal, ni que se haya cometido (delito) contra ninguna ley estatal. No alega cuál es la declaración falsificada. Es realmente decepcionante, es triste y vamos a luchar contra él, ha señalado el abogado Todd Blanche tras concluir la vista.