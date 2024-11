Desvela que ha votado por Kamala Harris forzado y el motivo es para alucinar

La noche ha sido... complicada. Al menos eso es lo que deben de pensar los demócratas que tenían fe en que su candidata, Kamala Harris, arrasara.

Y en mitad de la vorágine informativa hay un testimonio que está dando la vuelta al mundo. Concretamente el de un hombre de Carolina del Norte, que ha explicado, sin tapujos, que ha votado por Harris porque su novia le había amenazado con romper con él si no lo hacía.

"No tenía ni la más mínima intención de ir a votar hasta que mi novia me dijo que fuera", explica Bryan Flores después de depositar su voto. “Y si no lo hacía, iba a romper conmigo, así que ahora estoy aquí”.

Flores, votante de Biden 2020, admitió más tarde que había exagerado un pelín la historia: “Es verdad que me he inventado lo de que me dejaría, no lo dijo, pero es gracioso contarlo”, matizó después a la reportera añadiendo, eso sí, que su novia sí le pidió que votara por Harris.