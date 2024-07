Netanyahu defiende el vínculo entre EEUU e Israel como clave para "vencer a la barbarie" en un Parlamento entregado a su causa

"Juntos, EEUU e Israel vamos a ganar" una lucha "entre la barbarie y la civilización". Apoyado en este resonante comienzo y entre constantes aplausos, Benjamin Netanyahu ha defendido la acción militar de Israel en Gaza en respuesta "al infierno del 7 de octubre de Hamás" en una sesión conjunta ante la Cámara de Representantes y el Senado.

Su discurso, un día antes del encuentro programado con Joe Biden en la Casa Blanca, busca reforzar el apoyo de su principal socio, en un momento crítico para el político hebreo, resonantemente criticado dentro y fuera de sus fronteras.

No así dentro del Capitolio, donde los aplausos han sido constantes por parte de la mayoría de los presentes -algunos demócratas no han querido estar en la sesión conjunta-. Ante representantes y senadores, Netanyahu ha agradecido la oportunidad de hablar para "esta ciudadela de la democracia" desde donde se ha referido a la "encrucijada de la historia", porque "esta no es una lucha entre civilizacione, sino entre la barbarie y la civilización".

El primer ministro israelí ha justificado que "EEUU e Israel tienen que estar juntos" sabedor de las reticencias y la diversidad de opiniones de Washington en numerosos momentos de la guerra iniciada hace ya casi diez meses. Al reclamo de esa colaboración, la mayor parte de la Cámara se ha puesto en pie. "Si sucede, nosotros ganamos y ellos pierden y os puedo asegurar que nosotros vamos a ganar", ha espetado Netanyahu.

Tras hacer mención a las "atrocidades" cometidas por Hamás en su cadena de atentados del 7 de octubre, Netanyahu ha aprovechado para destacar a una de las víctimas, presente en la Cámara, mientras entrelazaba historias de otras.

Todo, sin hacer mención a las críticas que sufre por la ofensiva sin freno sobre Gaza, que ya roza los 40.000 muertos, y que llegaban a las inmediaciones del Parlamento en Washington, bajo un fuerte despliegue policial.