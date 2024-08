EEUU cae en la trampa de las 'líneas rojas de Putin'

El exembajador de Washington en Rusia John J. Sullivan ha afirmado que Estados Unidos demoró demasiado la decisión de entregar armas a Ucrania porque se exageró el riesgo de que la medida violara las llamadas "líneas rojas" del presidente ruso, Vladimir Putin, según ha informado el medio Newsweek.

Sullivan, que fue enviado a Moscú de 2020 a 2022 bajo el mandato del expresidente Donald Trump y el actual presidente Joe Biden, ha publicado este mes el libro Midnight in Moscow: A Memoir from the Front Lines of Russia's War Against the West, en el que describe la frenética diplomacia antes y después de la invasión rusa a gran escala desatada por Putin en febrero de 2022.

Estados Unidos es el mayor proveedor de ayuda militar a Kiev, que hasta ahora asciende a 56.000 millones de dólares. Estas donaciones, sin embargo, se vieron atenuadas por los constantes temores a una escalada de la tensión y una posible respuesta por parte de Putin, sobre todo antes su retórica nuclear amenazante.

"Estados Unidos no ha sabido suministrar a los ucranianos lo que necesitaban, más allá de su heroica resistencia", declaró Sullivan al mismo medio. Y agregó´: "Ya se trate de tanques M1A1, F-16, misiles, ha habido demoras, demoras y más demoras".

La tan esperada llegada de los cazas F-16 ha comenzado este mes, después de que Biden diera luz verde a los aliados para enviar los aviones estadounidenses. Esta es la última provisión de equipo estadounidense, que ha pasado de los misiles Javelin y Stinger a los HIMARS (sistema de cohetes de artillería de alta movilidad), misiles ATACMS de mayor alcance e incluso sistemas de misiles Patriot.

Pero a pesar de los temores, ninguna de estas armas ha provocado una respuesta severa por parte de Rusia, como tampoco lo ha hecho la incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk la semana pasada, que Putin también podría haber considerado una "línea roja".