EEUU enfurece a Rusia: enviará uranio empobrecido para tanques de Ucrania

Estados Unidos ha anunciado esta noche un nuevo paquete de ayuda para Ucrania valorado en 175 millones de dólares y que, por primera vez, incluye munición con uranio empobrecido para tanques.

Esa munición de 120 milímetros de calibre va destinada para los tanques Abrams, detalló el Pentágono en un comunicado que añade que también habrá material para apoyar el sistema de defensa aéreo ucraniano y munición adicional para los lanzacohetes HIMARS.

El uso de proyectiles con uranio empobrecido, que tienen mayor capacidad para perforar blindados, ha sido durante mucho tiempo un tema controvertido debido a sus posibles impactos en la salud y el medioambiente. Londres anunció el envío de este material ya en la pasada primavera.

Entre el material previsto también hay rondas de artillería de 155 y 105 milímetros, misiles anti tanque TOW, y Javelin así como sistemas tácticos de navegación aérea y unos 3 millones de rondas de artillería para armas pequeñas.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, apuntó en una conferencia de prensa que el paquete de este miércoles refleja que EEUU está "muy centrado" en ayudar a Ucrania a tener éxito en la contraofensiva contra Rusia.

Las municiones con uranio empobrecido, añadió, son "más pesadas" que la artillería normal y "muy efectivas" contra los tanques.

"Queremos asegurarnos de que los ucranianos pueden ser tan efectivos como sea posible en esta contraofensiva y creemos que la munición con uranio empobrecido les ayudará a serlo", recalcó Kirby en esa intervención.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional apuntó que "muchos ejércitos usan munición con uranio empobrecido, no solo Estados Unidos": "Añadiría que también Rusia".

"No hay gran controversia aquí excepto la que Rusia está intentando crear. (...) Es una munición efectiva en el campo de batalla y no supone una amenaza radiactiva para la gente", sostuvo Kirby.

Avisos y amenazas

Ya en marzo, después de que el Reino Unido admitiera planes para el suministro a Kiev de munición con uranio empobrecido, Rusia alertó del riesgo de contaminación radiactiva y se advirtió de que Moscú se vería obligado a reaccionar en caso de que Ucrania utilice ese tipo de armamento. Y esta misma mañana ha hecho lo propio: sostiene que este paso es un "acto criminal" que conduce a una escalada, según el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov.

"Esto es, de hecho, un acto criminal, no puedo dar ninguna otra evaluación", dijo el "número dos" de la diplomacia rusa en los márgenes de una conferencia sobre el fortalecimiento del régimen de no proliferación nuclear en la capital kirguisa, Biskek, según la agencia oficial TASS. Según Riabkov, este anuncio, que hizo la víspera el Pentágono, no sólo supone "un paso de escalada, sino que es un reflejo del escandaloso desprecio de Washington por las consecuencias ambientales del uso de este tipo de munición en una zona de combate".

El Pentágono, en su momento, señaló en su comunicado que el paquete anunciado este miércoles es el número 46 que, desde agosto de 2021, la Administración de Joe Biden suministra a Ucrania procedente de los inventarios del Departamento de Defensa.

"Estados Unidos seguirá trabajando con sus aliados y socios para proporcionar a Ucrania las capacidades para satisfacer sus necesidades inmediatas en el campo de batalla y de seguridad a mayor largo plazo", se concluyó desde Washington.

En otro comunicado quiso dejar claro que todo material que se destina a Ucrania ha superado una evaluación previa de los riesgos. "Si por definición se ha tomado (de las reservas), el análisis que se ha hecho es que podemos hacerlo y que podemos gestionar el riesgo", señaló la semana pasada William LaPlante, subsecretario de Defensa para Compras, en declaraciones recuperadas hoy por el Pentágono.

El anuncio tuvo lugar el mismo día en que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, efectuó una visita sorpresa a Kiev para reafirmar el apoyo del país y anunciar un paquete global de ayuda que supera los 1.000 millones de dólares e incluye apoyo humanitario.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, la Administración de Joe Biden ha destinado más de 43.000 millones de dólares en ayuda de seguridad para Ucrania y mantiene que su apoyo se mantendrá el tiempo necesario.