EEUU lanza la lista negra de advertencias para los que desean jubilarse en España

La prestigiosa revista económica Forbes ha publicado un nuevo reportaje sobre la jubilación en España, un tema recurrente a razón del gran atractivo de nuestro país para algunos extranjeros a la hora de elegir un sitio donde pasar el resto de sus días con tranquilidad y en buenas condiciones de vida.

En dicho reportaje, se explican las claves de lo que ha llevado a que España sea considerada por Expat Insider como el mejor lugar para vivir en Europa y el cuarto mejor país para expatriados en todo el mundo.

En el mencionado artículo destacan que "cada año, los estadounidenses llegan a España en mayor número, tanto para jubilarse como para trabajar de forma remota, y se estima que en 2024 habrá alrededor de 41.000 estadounidenses en el país". Y que estos acostumbran a elegir, como los británicos, la costa sur, pero también las principales ciudades del país: Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla.

¿De qué advierten a los estadounidenses que planean jubilarse en España?

Si por ejemplo les recuerdan a los mayores estadounidenses que la sanidad de su país ocupa el puesto 69 en el Índice de Atención Sanitaria de 2023 mientras que la española está en el 26, también destacan el clima, la gastronomía o la facilidad para integrarse en la sociedad y hacer amigos.

En este sentido, ponen el foco en la lista negra de advertencias que conforman los siguientes puntos. Recuerdan que la vida no es tan cara como en EEUU, pero "el requisito de ingresos para calificar para la residencia es relativamente alto: 2.400 euros al mes". Claro, se come bien, pero en un horario muy distinto al estadounidense. "El almuerzo normalmente no se come antes de las 2 p. m., y la cena rara vez se come antes de las 9 p. m.", recuerda el artículo.

El otro gran factor a tener en cuenta es el de la carga burocrática, mayor que en EEUU. "Ya sea que se trate de solicitar la residencia, obtener una licencia de conducir local, abrir una cuenta bancaria o cualquier otra tarea administrativa, te sorprenderá la cantidad de papeleo, el tiempo que lleva realizar las cosas y la cantidad de obstáculos que tendrás que superar para lograr tus objetivos aquí", subraya Forbes.

La falta de conocimiento del inglés en la población en general en España es el último de los toques de atención que dan, recordando a los lectores que eso no es necesariamente malo. "Tendrás que aprender español para realmente apreciar la vida aquí. A menos que te mudes a una de las principales ciudades o zonas turísticas, no encontrarás muchos lugareños que hablen inglés", explican.