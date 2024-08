EEUU lanza un satélite vasco al espacio

Luis Mosquera via Getty Images

EEUU se dispone a poner en órbita un nuevo satélite de la mano de una expedición de la Space X de Elon Musk. Tendrá lugar a lo largo de este viernes, concretamente a las 20.18 horas (horario español), cuando despegará desde Base Espacial Vandenberg de la Fuerza Área de EEUU (California) abordo de un Falcon 9.

Sin embargo, no se trata de un satélite cualquiera, al menos no al otro lado del charco donde están más que de enhorabuena ante la aportación a un nuevo hito de la carrera espacial. Hablamos del LUR-1, una obra tecnológica con el sello 'made in Euskadi'. Efectivamente, un satélite 100% vasco.

Se trata del proyecto desarrollado por la alavesa AVS (Added Value Solu+ons), según recoge Noticias de Álava. Una iniciativa que contó con la inversión de 8 millones de euros -40% de fondos públicos- y arrastra la friolera de más de mil horas de trabajo de investigación y desarrollo científicos.

El papel de este satélite vasco, el primero europeo desorbitable

En este sentido, una vez se desacople del Falcon 9, el LUR-1 se dispondrá en órbita a 515 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, a una velocidad de 7 kilómetros por segundo, y tomará fotografías de alta resolución. Este microsatélite de 57 kilos dispone de antenas de bandas con cobertura UHF, S y X, pero también una cámara multiespectral de siete bandas en visible e infrarrojo. A su vez, porta un experimento de Comunicaciones Cuánticas QKD.

Cabe destacar que tendrá un lustro de vida, pero la tecnología para 'bajarlo' será novedosa a escala europea. Será el primer satélite en ser capturado de su órbita espacial para ser dirigido a la atmósfera terrestre con su posterior desintegración en la reentrada.