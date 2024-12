EEUU pide a Ucrania bajar 7 años la edad de reclutamiento en su ejército

Maksym Kishka / Suspilne Ukraine / JSC "UA:PBC" / Global Images Ukraine via Getty

En un esfuerzo por contrarrestar el avance militar de Rusia, el Gobierno de Estados Unidos está presionando a Ucrania para que reduzca la edad mínima de reclutamiento militar de 25 a 18 años. Según un alto funcionario estadounidense, las Fuerzas de Defensa de Ucrania necesitan urgentemente más tropas para reemplazar las bajas en el campo de batalla y mantenerse al ritmo del creciente Ejército ruso.

"La matemática pura de la situación actual es que Ucrania necesita más soldados en el frente", explicó a la agencia The Associated Press un alto funcionario de la Administración Biden, que prefirió no ser identificado. Desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, Estados Unidos fue uno de los países que más asistencia militar ha enviado a Kiev, con más de 56.000 millones de dólares, pero frente al panorama actual, considera que el déficit de personal es el mayor desafío.

En este contexto, el alto funcionario también agregó que el Gobierno demócrata -que deja de mandar en enero, con la llegada del republicano Donald Trump- cree que Ucrania puede optimizar su fuerza actual al lidiar de manera más agresiva con los soldados que desertan o se ausentan sin permiso. El Gobierno ucraniano viene tomando medidas para ampliar el grupo de hombres elegibles para el servicio militar, pero sus esfuerzos apenas alcanzan frente a un Ejército ruso mucho más grande.

A pesar de las presiones, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reiteró en varias oportunidades su rechazo a reducir la edad de reclutamiento militar, argumentando que la falta de equipo adecuado limita la efectividad de cualquier expansión en el reclutamiento.

Un funcionario ucraniano, también bajo anonimato, afirmó a AP, igualmente, que algunos aliados occidentales están usando la iniciativa como una forma de desviar la atención de sus propios retrasos en el suministro de armamento. "Reducir la edad de reclutamiento no compensa la ventaja de Rusia en equipamiento y personal", subrayó.

La situación en Ucrania es aún más crítica tras el despliegue de miles de tropas norcoreanas en apoyo a Rusia en la región de Kursk. Esto incrementó la presión sobre las fuerzas ucranianas en una zona estratégica. Además, desde el Gobierno de Zelenski contemplan la posibilidad de que la economía ucraniana, debilitada por la guerra, enfrentaría el riesgo de sufrir mayores daños si más adultos jóvenes son apartados de la fuerza laboral.