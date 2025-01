Dimite el canciller austriaco, el conservador Karl Nehammer, tras no conseguir formar gobierno

El canciller federal en funciones de Austria, el conservador Karl Nehammer, anunció este sábado que dimitirá en los próximos días, tanto como jefe del Gobierno como de la presidencia del Partido Popular (ÖVP), después de haber abandonado esta formación las negociaciones con los socialdemócratas para formar un nuevo Gobierno.

"Ponemos fin a las negociaciones con el SPÖ (Partido Socialdemócrata) y no las continuaremos", dijo Nehammer en un mensaje publicado en las redes sociales, antes de anunciar su intención de abandonar los cargos que ocupa desde diciembre de 2021.

Ha fracasado así el intento de formar Gobierno dejando en la oposición al partido ultranacionalista FPÖ, ganador de las elecciones legislativas del 29 de septiembre pasado en Austria con el 28,8 % de los votos.

Así, a través de su cuenta de X, el hasta ahora canciller austriaco ha acompañado el vídeo con las siguientes palabras: "Negociamos larga y honestamente. No es posible llegar a un acuerdo con el SPÖ sobre puntos esenciales. El Partido Popular cumple sus promesas: no aceptaremos medidas que vayan en contra del rendimiento, de las empresas o de nuevos impuestos. Por eso ponemos fin a las negociaciones con el SPÖ y no las continuaremos".

--Noticia en ampliación--