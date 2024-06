Esta es el arma secreta de los soldados ucranianos para no abandonar la guerra

Jose Colon/Anadolu via Getty Images

En lo profundo de los bosques del oeste de Ucrania, donde la guerra apenas comienza, salen cada hora de la línea de ensamblaje de la fábrica de bebidas Morshynska unas 16.000 latas de una nueva bebida energética, Volia, según ha publicado The New York Times.

Unos cientos de kilómetros al este, en dirección a la línea del frente, las neveras portátiles de las tiendas y de las gasolineras están repletas de Volia y un sinfín de otras bebidas energéticas: Burn, Monster, Non Stop, Hell, Pit Bull y, por supuesto, el veterano Red Bull. Los soldados ucranianos renuncian al café, a la Coca-Cola e, incluso, el agua en favor estas bebidas que necesitan para seguir luchando, según publica un informe del que se ha hecho eco el medio StirilePROTV.

"Por la mañana, cuando me despierto, bebo una bebida energética. Cuando salgo de patrulla, tomo una bebida energética. Antes de un ataque, tomo una bebida energética", afirmó un soldado ucraniano que se identificó por su distintivo de llamada, Psycho, según el protocolo militar.

"Déjame explicarte algo como explorador ", continuó Psycho. "Cuando hay que caminar tres, cuatro o siete kilómetros. Y llevas 40 libras de equipo. Y estás cubierto de sudor. Y no has comido ni dormido mucho en tres días. Si no bebes esto, ¿de dónde vas a sacar la energía para ese empujón final?”, concluye el soldado.

Ucrania está atravesando su peor momento desde el inicio de la invasión destada por el presidente ruso, Vladimir Putin, hace más de dos años. Las exhaustas tropas ucranianas en primera línea dependen de bebidas energéticas con alto contenido en cafeína, algunas hechas especialmente para esta guerra.