Francia ofrece a Ucrania los super cazas largamente deseados con un regalo inesperado

Universal Images Group via Getty

French AirForce Dassault Mirage 2000 in the flying-display.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este jueves que su país cederá a Ucrania cazas Mirage 2000-5, fabricados a finales de la década de 1970 por la compañía francesa Dassault. Se trata de un caza de cuarta generación, producido hasta 2007.

Estos aviones poseen atributos técnicos significativos, como su radar RDY y su sistema de control de visualización. Por otra parte, presentan una baja relación empuje-peso de 0,07, lo que podría limitar su maniobrabilidad y aceleración en comparación con otros cazas de su generación. Sin embargo, puede alcanzar velocidades de Mach 2,2 y llevar 37.479 libras de artillería.

También enviará instructores

Los cazas irán acompañados de un equipo de instructores que formará pilotos y a una brigada de 4.500 soldados ucranianos, a los que "equipará, entrenará y prestará armas". “Francia quiere la paz y luchamos por ella, pero la paz no es la capitulación de Ucrania", ha asegurado Macron en una entrevista con los canales France 2 y TF1.

Sobre el envío de instructores franceses a territorio ucraniano, un gesto que Moscú ha considerado una afrenta, el dirigente galo ha asegurado que "no hay que tener tabús sobre ese asunto". "No se trata de ir a la zona de combate a realizar esas formaciones, pero, en el momento en el que Ucrania tiene un desafío, tenemos que responder como ya lo hemos hecho", ha aseverado.

No obstante, este viernes, Macron ha matizado que únicamente enviará estos instructores a Ucrania si van bajo el paraguas de una coalición de otros países de le UE. Algo que parece no preocuparle demasiado, pues ha asegurado que cuenta con el apoyo de otras naciones: "Varios países ya han dado su acuerdo. No estamos solos".