Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de la ola de bombardeos rusos

El alcalde de Kiev asegura que el ataque ha dejado sin luz al 15% de la ciudadanía

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha confirmado que se han registrado explosiones dentro en la capital de Ucrania, en el barrio de Holosiiv, en medio de los ataques aéreos que se suceden en la madrugada de hoy por toda el país. A través de su canal de Telegram, el alcalde ha confirmado el lugar de las explosiones, además de informar de que todos los dispositivos se encuentran en el lugar.



La Administración Militar de la Región de Kiev también ha confirmado que las defensas aéreas de la zona están funcionando desde poco después de medianoche del miércoles, aunque no se han confirmado detalles sobre las explosiones. La Administración también ha confirmado cortes de electricidad en la capital, como medida preventiva para evitar mayores daños en las infraestructuras energéticas, y el alcalde ha detallado que el 15% de los consumidores se encuentran sin electricidad.



Asimismo, han pedido a los ciudadanos de toda la región que permanezcan en lugares seguros, y ha lanzado un llamamiento a los ciudadanos de Kiev para que no publiquen fotografías o vídeos en redes sociales y "mantengan el silencio informativo". En la madrugada del jueves se han registrado explosiones también en las ciudades de Járkov, Jmelnitski y Zhitómir, así como en las regiones de Kiev, Poltava, Leópolis, Vinitsa, Ivano Frankovsk, Odesa y Ternópil, según The Kyiv Independent.