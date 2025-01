Justin Trudeau anuncia su dimisión como primer ministro de Canadá y como líder del Partido Liberal

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha comparecido ante los medios durante la tarde de este lunes en la capital del país, Ottawa, para comunicar su dimisión al frente del país tras nueve años al frente del país. También y como era de esperar, ha presentado su renuncia como líder del Partido Liberal (que ha encabezado durante once años) hasta que haya un sustituto.

Estas declaraciones se han producido en un momento crítico para el máximo mandatario canadiense, que se encuentra acorralado tras el desplome de su popularidad y fuertemente debilitado por su propia formación, el Partido Liberal.

Se pone fin así a los rumores que, por un lado aseguraban que dimitiría en los próximos días, mientras que por otro, apuntaban a que prorrogaría el Parlamento hasta el próximo mes de marzo, cuando su formación tuviera decidido su sustituto.

Con una comparecencia de algo más de media hora en la que se ha dirigido a su nación tanto en inglés como en francés, Trudeau ha asegurado que, pese a ser un "luchador", ha llegado a la conclusión de que no es la "mejor opción" para las próximas elecciones, previstas para octubre, y por ello ha decidido echarse a un lado. "Me ha quedado claro que si tengo que librar batallas internas no puedo ser la mejor opción en esas elecciones", ha asegurado Trudeau en este sentido.

"Tengo la intención de dimitir como líder del partido y como primer ministro después de que el partido seleccione a su próximo líder mediante un proceso competitivo y riguroso a nivel nacional", manifestó Trudeau.

Así, el primer ministro canadiense ha anunciado su decisión apenas unos días antes de la reunión prevista esta semana del Ejecutivo nacional del Partido Liberal para discutir los siguientes pasos en un momento en el que la gran parte de las encuestas le dan por derrotado ampliamente ante la oposición conservadora en los próximos comicios.

De esta forma, Trudeau pone fin a nueve años al frente de Canadá tras vencer en tres elecciones consecutivas (2015, 2019 y 2021). Pese a ello, esta última legislatura ha sido especialmente dura y desgastante para él, algo que se ha ido demostrando con el paso de los años, en los que ha perdido peso en su partido y por parte del electorado.

Hay que destacar que en los últimos meses, la puntilla definitiva ha procedido desde su vecino del sur, EEUU, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, enemigo público de Trudeau, a quien se refería como el "gobernador del estado 51".

Además, las amenazas económicas del líder de los republicanos en Estados Unidos respecto a un aumento en los aranceles a los productos canadienses ha supuesto la estocada definitiva para un Trudeau que ya tuvo que lidiar con enormes contratiempos en forma de renuncias por parte de su ministra de Finanzas junto a unos pronósticos electorales desastrosos.