La CIA emite un comunicado por el conflicto entre España y Marruecos por 6 zonas rojas

Las disputas territoriales entre el Reino de España y el Reino de Marruecos son de sobra conocidas en los foros internacionales. De hecho, este tipo de enfrentamiento también con Reino Unido por el territorio de Gibraltar y sus constantes choques en la zona del Peñón es una cuestión que trasciende a otros países más allá de la región, e, incluso, llaman la atención de sus servicios de Inteligencia.

Este es el caso de una de las mayores agencias de este tipo del mundo, la estadounidense de la CIA, que ya en 2022 emitió un comunicado con distintas zonas de conflicto en el mundo. Una suerte de guía para que sus ciudadanos puedan echar un vistazo rápido a zonas por las que van a desplazarse.

Entre cuestiones de países de todo el mundo, Oriente, Sudamérica o el corazón de África, se cuela el conflicto de España y Marruecos. Lo recoge la agencia de contraespionaje de la siguiente manera.

La advertencia de la CIA por las 6 zonas rojas del conflicto España-Marruecos

"Como unión política, la UE no tiene disputas fronterizas con países vecinos, pero Estonia no tiene acuerdos de límites terrestres con Rusia, Eslovenia disputa sus fronteras terrestres y marítimas con Croacia", comienza a enumerar la parte destinada a cuestiones de la Unión Europea, en un documento que evidentemente no contemplaba que la Federación rusa de Vladímir Putin invadiría Ucrania.

En esa línea, entra en materia en la cuestión española-marroquí: "España tiene disputas territoriales y marítimas con Marruecos y con el Reino Unido por Gibraltar". Y recuerda que "la UE ha establecido un espacio Schengen, que consta de 23 estados miembros de la UE que han firmado el convenio de aplicación de los acuerdos de Schengen o 'acervo' (1985 y 1990) sobre la libre circulación de personas y la armonización de los controles fronterizos en Europa".

"Marruecos protesta por el control de España sobre los enclaves costeros de Ceuta, Melilla y el Peñón de Vélez de la Gomera, las islas del Peñón de Alhucemas y las Islas Chafarinas"

Sin embargo, es en el apartado marroquí, donde la CIA señala esos puntos calientes en la relación. "Marruecos protesta por el control de España sobre los enclaves costeros de Ceuta, Melilla y el Peñón de Vélez de la Gomera, las islas del Peñón de Alhucemas y las Islas Chafarinas, y las aguas circundantes", explica, para señalar que "ambos países reclaman la Isla Perejil (Isla Leila)".

También señalaba la CIA en 2022 que "las discusiones no han avanzado en una delimitación marítima integral, estableciendo límites a la exploración de recursos y la interdicción de refugiados, desde el rechazo de Marruecos en 2002 a la designación unilateral por parte de España de una línea media desde las Islas Canarias" y que "Marruecos sirve como una de las principales áreas de lanzamiento de la migración ilegal a España desde el norte de África".